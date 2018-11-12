Запрет омуля: больше 500 браконьеров задержали на Байкале за три месяца

Первый рубеж пройден. В октябре прошлого года постановление правительства РФ определило судьбу самого известного байкальского деликатеса – омуля. Из-за того, что он оказался на грани исчезновения, вылавливать его запретили как минимум на три года. Меры к нарушителям суровые – к уголовной ответственности привлекают не только рыбаков, но и скупщиков и продавцов. И со временем наказание все суровее.

- Инспекторы и полицейские постоянно проводят рейды в местах нереста омуля, - рассказал замруководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Ринат Енин. – За соблюдением моратория следят и на суше. Сотрудники ГИБДД теперьдосматривают автомобили не только на наличие традиционно запрещенных оружия и наркотиков, но и рыбы.

И это не все. На днях, федерация решила увеличить штраф за вылов омуля в 14 раз (!). Если раньше за каждую голову браконьеру нужно было заплатить 250 рублей, то с 13 ноября штраф составит 3640 рублей. Сотрудники Росрыболовства считают, что такая мера поможет уменьшить незаконную добычу. Не каждый нарушитель-рыболов готов раскошелиться на такую сумму!

- Высокие штрафы, а так же конфискация удочек, сетей и лодок, заставят потенциальных браконьеров подумать дважды, прежде чем нарушить закон, - продолжил Ринат Енин. –Да и уголовное наказание – тоже. Сейчас максимальное за незаконную добычу омуля составляет до 5 лет лишения свободы.

А нарушителей, действительно, много и, кажется, их ничего не останавливает. Например, когда наступает нерест омуля и рыбу легче поймать, - с 1 августа по 6 ноября задержали 583 браконьера. Среди них и жители прибрежных поселков, которые ловят омуль, чтобы прокормить семьи, и охотники за большими деньгами – таких большинство! Используя современные моторные лодки, дорогие рефрижераторы для хранения добычи и систему тайников на берегу озера, преступники наносят природе ущерб на миллионы рублей.

Остается главный вопрос: есть ли польза от запрета и когда его отменят?

- Для восстановления популяции омуля, одних лишь мер запрета недостаточно, - ответил начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик. – Не смотря на то, что каждый год в Байкал выпускается все больше мальков, минимум 5-7 лет уйдет на то, чтобы численность омуля вернулась к оптимальным значениям.

Возрождению рыбы благоволит и сам Байкал, а именно долгожданное полноводие. По новым притокам рыба попадает в озеро там, где ее не ждали.

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Однако это не значит, что с рынков омуль исчезнет. Сейчас его искусственно разводят и в Братском водохранилище, и в Селенге. Кроме того, в сибирских реках и в Байкале много другой вкусной рыбы: щука, хариус, сиг и другие.

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