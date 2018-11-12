Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник» на сайте irk.kp.ru

Уже 12 ноября в Иркутске официально откроется хоккейный сезон. «Байкал-Энергия» на льду стадиона «Рекорд» скрестит клюшки с действующим чемпионом России хабаровским «СКА-Нефтяником». Если вы не сможете болеть за бело-синюю дружину с трибуны, тогда устраивайтесь поудобнее около своих компьютеров, планшетов или смартфонов. Трансляцию игры можно посмотреть на официальных сайтах «Байкал-Энергии» и «Комсомольской правды» в Иркутске irk.kp.ru. Напомним, стартовый свисток к матчу прозвучит в 19.00 по иркутскому времени

Кстати, вполне возможно, что в игре с хабаровскими армейцами болельщики увидят в деле двух новичков команды защитника Петра Захарова и нападающего Владислава Кузнецова, которые пополнили ряды «Байкал-Энергии» в минувшие выходные.

Напомним, что до новогодних праздников «Байкал-Энергия» проведет семь домашних матчей. Кроме встречи со «СКА-Нефтяником», до конца этого года вы увидите на нашем сайте трансляцию игр с мурманским «Мурманом», московским и казанским «Динамо», нижегородским «Стартом», кировской «Родиной» и ульяновской «Волгой». Полное расписание смотрите здесь.