2018-11-12T16:10:23+03:00
Спорт

Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник» на сайте irk.kp.ru

«Байкал-Энергия» и «СКА-Нефтяник» принципиальные соперники в борьбе за медали чемпионата России по хоккею с мячом [начало трансляции в 19.00]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник» на сайте irk.kp.ru. Фото: Лали ЛОБАНОВАТрансляция матча «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник» на сайте irk.kp.ru. Фото: Лали ЛОБАНОВА
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Уже 12 ноября в Иркутске официально откроется хоккейный сезон. «Байкал-Энергия» на льду стадиона «Рекорд» скрестит клюшки с действующим чемпионом России хабаровским «СКА-Нефтяником». Если вы не сможете болеть за бело-синюю дружину с трибуны, тогда устраивайтесь поудобнее около своих компьютеров, планшетов или смартфонов. Трансляцию игры можно посмотреть на официальных сайтах «Байкал-Энергии» и «Комсомольской правды» в Иркутске irk.kp.ru. Напомним, стартовый свисток к матчу прозвучит в 19.00 по иркутскому времени

Кстати, вполне возможно, что в игре с хабаровскими армейцами болельщики увидят в деле двух новичков команды защитника Петра Захарова и нападающего Владислава Кузнецова, которые пополнили ряды «Байкал-Энергии» в минувшие выходные.

Напомним, что до новогодних праздников «Байкал-Энергия» проведет семь домашних матчей. Кроме встречи со «СКА-Нефтяником», до конца этого года вы увидите на нашем сайте трансляцию игр с мурманским «Мурманом», московским и казанским «Динамо», нижегородским «Стартом», кировской «Родиной» и ульяновской «Волгой». Полное расписание смотрите здесь.

Трансляция матча "Байкал-Энергия" - "СКА-Нефтяник". Видео: официальный сайт ХК "Байкал-Энергия".XXVII чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига. I этап. "Байкал-Энергия" - "СКА-Нефтяник". Прямая трансляция матча. Комментатор Яков Воронов. (с) Хоккейный клуб "Байкал-Энергия", 2018. http://www.baikal-energy.ru

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