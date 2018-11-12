2018-11-12T16:17:16+03:00
Общество

Ребенка лишили школьного обеда из-за плохого поведения в Иркутской области

С жалобой к омбудсмену обратился отец школьника
Яна ЛИСИНА
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Ребенка лишили школьного обеда из-за плохого поведения.Ребенка лишили школьного обеда из-за плохого поведения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Учитель одной из школ Иркутской области решила наказать ребенка, который по ее мнению плохо себя вел. Наказание она придумала, мягко скажем, неподходящее. Педагог лишила школьника обеда в столовой. Его она просто не заказала на глазах у всего класса. В итоге «сорванец» остался не только голодным, но еще и явно испытал еще то унижение.

Придя домой, он обо всем рассказал родителям, а те, в свою очередь, обратились к детскому омбудсмену. И выяснилось, что решение оставить ребенка без обеда, более того, было принято на общем собрании класса!

- Я категорически против таких методов наказания, педагог повела себя непрофессионально, – сказала Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова. - Оставлять ребенка без пищи нельзя, ни в каких целях, а тем более воспитательных. Это должно быть известно и родителям и, тем более, учителям. Лишение ребенка пищи приводит не только к психологическому дискомфорту, но и отрицательно сказывается на его физическом здоровье.

Детский омбудсмен добавила, что у педагогов достаточно других мер воздействия на детей, а не тех, что нарушают основные права. Директору школы она отправила письмо с требованием наказать педагога.

Выносить инцидент на всеобщее обсуждение обе стороны конфликта пока не намерены. Они попросили не афишировать номер школы, в которой произошел этот случай.

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