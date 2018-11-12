2018-11-12T07:40:57+03:00
Афиша Иркутска

Запоминающиеся новогодние вечеринки для школьников в Иркутске пройдут с 10 по 31 декабря

Современные, яркие новогодние вечеринки для школьников в Иркутске
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Запоминающиеся новогодние вечеринки для школьников в Иркутске пройдут с 10 по 31 декабря. Фото: «Доброград»Запоминающиеся новогодние вечеринки для школьников в Иркутске пройдут с 10 по 31 декабря. Фото: «Доброград»
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Вас ждут новогодние вечеринки для школьников в Иркутске! В преддверии новогодних праздников мы разработали запоминающуюся трехчасовую программу вечеринок для детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет. За три часа программы дети успеют пройти командный квест и разгадать все тайны наших стен/

Фото: «Доброград»

Фото: «Доброград»

Новогодние вечеринки для школьников в Иркутске

Вы сможете:

* Пройти увлекательную игротеку с современными аттракционами и игрушками;

* Проверить своих одноклассников на предмет правдивости при помощи нашего детектора лжи и задать друг другу самые каверзные и провокационные вопросы;

Завершится вечеринка умопомрачительной дискотекой под жаркие музыкальные хиты уходящего года.

Фото: «Доброград»

Фото: «Доброград»

Несомненно украсит веселье:

- коктейльный бар на основе газировки, где каждый ребенок получит коктейль на любой вкус;

- дым-машина со спецэффектами;

- светодиодные палки для каждого ребенка (можно забрать с собой);

- профессиональный звук, световые лазеры и ультрафиолетовые лампы.

Фото: «Доброград»

Фото: «Доброград»

«Доброград» организует и сладкий фуршетный стол, где ребята полакомятся фруктами и вкусными десертами.

Фото: «Доброград»

Фото: «Доброград»

Праздники будут проходить с 10 по 31 декабря в просторном, по-новогоднему оформленном помещении в центре города (ул. Пискунова, 150/6)

Цена всего 980 рублей с человека, а для групп от 15 человек действуют особые скидки.

В своей работе «Доброград» используем только свежие, не попсовые идеи и методики, инновационные подходы к организации детского отдыха.

Фото: «Доброград»

Фото: «Доброград»

Мы всегда в тренде! Мы знаем, что смотрят, слушают, любят нынешние подростки и что важно их родителям. Нам доверяют, потому что с нами интересно, безопасно и профессионально!

У центра прогрессивного отдыха «Доброград» только свои авторские разработки, до мелочей продуманные сюжеты и сценарии детских праздников.

Фото: «Доброград»

Фото: «Доброград»

Так что если вам надоели чаепития в классе, новогодние елки с Дедом Морозом и дискотеки в спортзале, то добро пожаловать в «Доброград»!

Фото: «Доброград»

Фото: «Доброград»

Новогодние вечеринки для школьников в Иркутске

Узнавайте подробнее о программе и бронируйте места по телефону: 89145192252

Информация размещена в официальной группе организатора «ВКонтакте»:

https://vk.com/dobrograd75

и на сайте: доброград75.рф

Фото: «Доброград»

Фото: «Доброград»

На правах рекламы.

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