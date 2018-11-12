Запоминающиеся новогодние вечеринки для школьников в Иркутске пройдут с 10 по 31 декабря
Вас ждут новогодние вечеринки для школьников в Иркутске! В преддверии новогодних праздников мы разработали запоминающуюся трехчасовую программу вечеринок для детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет. За три часа программы дети успеют пройти командный квест и разгадать все тайны наших стен/
Фото: «Доброград»
Новогодние вечеринки для школьников в Иркутске
Вы сможете:
* Пройти увлекательную игротеку с современными аттракционами и игрушками;
* Проверить своих одноклассников на предмет правдивости при помощи нашего детектора лжи и задать друг другу самые каверзные и провокационные вопросы;
Завершится вечеринка умопомрачительной дискотекой под жаркие музыкальные хиты уходящего года.
Фото: «Доброград»
Несомненно украсит веселье:
- коктейльный бар на основе газировки, где каждый ребенок получит коктейль на любой вкус;
- дым-машина со спецэффектами;
- светодиодные палки для каждого ребенка (можно забрать с собой);
- профессиональный звук, световые лазеры и ультрафиолетовые лампы.
Фото: «Доброград»
«Доброград» организует и сладкий фуршетный стол, где ребята полакомятся фруктами и вкусными десертами.
Фото: «Доброград»
Праздники будут проходить с 10 по 31 декабря в просторном, по-новогоднему оформленном помещении в центре города (ул. Пискунова, 150/6)
Цена всего 980 рублей с человека, а для групп от 15 человек действуют особые скидки.
В своей работе «Доброград» используем только свежие, не попсовые идеи и методики, инновационные подходы к организации детского отдыха.
Фото: «Доброград»
Мы всегда в тренде! Мы знаем, что смотрят, слушают, любят нынешние подростки и что важно их родителям. Нам доверяют, потому что с нами интересно, безопасно и профессионально!
У центра прогрессивного отдыха «Доброград» только свои авторские разработки, до мелочей продуманные сюжеты и сценарии детских праздников.
Фото: «Доброград»
Так что если вам надоели чаепития в классе, новогодние елки с Дедом Морозом и дискотеки в спортзале, то добро пожаловать в «Доброград»!
Фото: «Доброград»
Новогодние вечеринки для школьников в Иркутске
Узнавайте подробнее о программе и бронируйте места по телефону: 89145192252
Информация размещена в официальной группе организатора «ВКонтакте»:
и на сайте: доброград75.рф
Фото: «Доброград»
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