Известный в начале 2000-х иркутский чиновник доставлен в наручниках из Москвы в Челябинск

Достоверно известно следующее: 57-летнего челябинского предпринимателя доставили из Москвы, где он скрывался от следствия, на Урал. У местной полиции к задержанному есть вопросы, и не один. А чтобы криминальный предприниматель на них точно ответил, ближайшие два месяца он проведет в заключении. Таково решение суда.

- В следственной части следственного управления УМВД России по г. Челябинску расследуется уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества, совершенного в крупном размере, - сообщает ГУ МВД по Челябинской области. -Предприниматель подозревается в хищении денежных средств, полученных в качестве займов от физических и юридических лиц. Сумма ущерба превышает 30 миллионов рублей.

Ему предъявлено обвинение по статье за мошенничество, совершенное в крупном размере. Максимум, что ждет этого бизнесмена по этой статье - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей с ограничением свободы на срок до полутора лет.

По данным, которые сейчас публикуются в СМИ Челябинска, речь идет о крупном бизнесмене. который поднялся на волне 90-х. Происхождение его доходов здесь подвергают сомнению. Также есть информация, что этот человек занимал очень высокую должность в руководстве Иркутской области в начале 2000-х, а позже стал фигурантом дела о нанесении ущерба бюджету Приангарья. Подробности >>>