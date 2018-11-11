Запрет на вылов омуля в Байкале: такса за браконьерство выросла в десять раз

То, что вылов омуля в Байкале запрещен, давно знает каждый. За браконьерство можно не только получить реальный штраф, но и попасть за решетку.

Однако, несмотря на санкции, на черном рынке по-прежнему можно найти сибирский деликатес. «Комсомольская правда» в Иркутске не раз сообщала о новых случаях незаконной добычи эндемика.

На браконьеров даже заводили уголовные дела. На днях в силу вступило постановление правительства РФ, в котором прописаны новые штрафы для тех, кто нарушает закон и добывает редкую рыбу, пушнину на территории нашей страны. В документе говорится о том, что теперь штраф за одну голову омуля равен 3640 рублей. Ранее взыскивали ущерб в размере 250 рублей за каждую добытую особь, а за рыбу с икрой в нерестовый период - 500 рублей. Таким образом, санкции увеличились больше, чем в десять раз.

И еще, будьте внимательны! Под видом байкальского деликатеса мошенники могут продать вам совершенно другую рыбу: например, якутский или красноярский омуль, пелядь или сибирскую ряпушку.