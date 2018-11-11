«Народный участковый-2018»: Артур Саркисян из Ангарска вошел в пятерку лучших

Итак, победители определены. Завершился всероссийский этап конкурса «Народный участковый-2018», который уже восемь лет проводит МВД России вместе с «Комсомолкой». В виртуальном баттле на сайте kp.ru с 1 по 10 ноября сразились Анискины из 83 регионов страны. Итоги подвели в День сотрудника органов внутренних дел.

Наш регион представлял 36-летний Артур Саркисян. Он работает старшим участковым уполномоченным во втором отделе полиции города Ангарска. На службе его не раз поощряло руководство – за ответственность, хорошие результаты, трудолюбие.

Артуру удалось занять пятое место, что тоже очень почетно. Он набрал 33,1 тысячу голосов. Поздравляем нашего земляка с хорошими результатами!

Первое место – у участкового из Нижегородской области Антона Куликова с 35,3 тысячи голосов.

Награждение состоится 16 ноября в здании МВД России. Победитель конкурса получит внедорожник УАЗ «Патриот».