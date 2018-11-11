2018-11-11T16:39:56+03:00
Спорт

Пятикратный чемпион мира и перспективный игрок: в ХК «Байкал-Энергия» перешли Петр Захаров и Владислав Кузнецов

Контракты с Петром Захаровым и Владиславом Кузнецовым подписаны до конца сезона
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Директор "Байкал-Энергии" Василий Донских (в центре) и новички клуба Владислав Кузнецов (слева) и Петр Захаров (справа). Фото: ХК "Байкал-Энергия".Директор "Байкал-Энергии" Василий Донских (в центре) и новички клуба Владислав Кузнецов (слева) и Петр Захаров (справа). Фото: ХК "Байкал-Энергия".
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Сезон Суперлиги уже стартовал, но «Байкал-Энергия» продолжает укреплять свои ряды. На днях руководство бело-синих провернуло два супертрансфера. В нашу команду из красногорского "Зоркого" перешли пятикратный чемпион мира, 36-летний защитник Петр Захаров, а также один из самых перспективных молодых хоккеистов России 22-летний нападающий Владислав Кузнецов.

- Петр и Владислав в это межсезонье перешли из ульяновской "Волги" в красногорский "Зоркий" и провели в чемпионате в составе подмосковного клуба два матча. Владислав даже отметился голом в ворота "Байкал-Энергии", - рассказывают в пресс-службе «Байкал-Энергии».- Отметим, что ни один из новичков в своей карьере ещё не выступал в бело-синей форме. Контракты с ними оформлены до конца сезона.

Возможно, иркутские болельщики увидят Петра Захарова и Владислава Кузнецова в форме нашей команду уже 12 ноября в домашней игре против чемпиона России хабаровского СКА-Нефтяника». Нет сомнения в том, что эти мастеровитые игроки помогут бело-синим побороться за очередные медали Суперлиги.

Кстати, новички уже определились со своими игровыми номерами. Пётр Захаров будет играть под своим традиционным - № 29, а у Владислава Кузнецова на спине будут зеркальные цифры - №92.

ДОСЬЕ «КП»

Петр Захаров

Родился: 27 июля 1982 года в Северодвинске

Рост: 185 см.

Вес: 85 кг.

Клубы в карьере

"Север" (Северодвинск) – 1999-2002,

"Ракета" (Казань) – 2002-2004,

"Волга" (Ульяновск) – 2004-2006, 2015-2018,

"Зоркий" (Красногорск) – 2006-2015, 2018 (по 6 ноября)

Достижения:

Второй (2007, 2008, 2010, 2013), третий (2011, 2012, 2014) призёр чемпионатов России

Чемпион мира (2011, 2013, 2014, 2015, 2016), второй призёр чемпионата мира (2010)

Обладатель Кубка мира (2012), финалист (2006)

Обладатель Кубка Европейских чемпионов (2010)

Лучший защитник России (2011)

Владислав Кузнецов:

Родился: 2 июля 1996 года в Ульяновске.

Рост: 184 см.

Вес: 82 кг.

Клубы в карьере:

"Волга-2" (Ульяновск) – 2011 – 2014,

"Волга" (Ульяновск) – 2014 – 2018,

"Зоркий" (Красногорск) – 2018 (по 6 ноября)

Достижения:

Второй призёр Кубка Европы среди юниоров (2015)

Победитель первенства России среди юношей (2012, 2013)

Победитель первенства России среди юниоров (2013, 2014)

Победитель Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди молодёжных составов команд Суперлиги (2016)

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