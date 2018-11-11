2018-11-11T20:14:10+03:00
Спорт

Трансляции домашних матчей ХК Байкал-Энергия в сезоне 2018-2019 смотрите на сайте irk.kp.ru

«Комсомольская правда» покажет все домашние игры бело-синих
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трансляции домашних матчей ХК «Байкал-Энергия» в сезоне 2018-2019 смотрите на сайте irk.kp.ru. Фото: Лали ЛОБАНОВА.Трансляции домашних матчей ХК «Байкал-Энергия» в сезоне 2018-2019 смотрите на сайте irk.kp.ru. Фото: Лали ЛОБАНОВА.
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Большой хоккей приходит в Иркутск, а заодно и на сайт «Комсомольской правды». Тем болельщикам, которые в этом сезоне чемпионата России смогут посетить не все игры бело-синих на стадионе, предоставляется возможность посмотреть трансляции игр на нашем сайте irk.kp.ru.

Итак, первую трансляцию, которую руководство «Байкал-Энергии» и «Комсомольская правда» проведут совместно, вы сможете увидеть уже в понедельник, 12 ноября. Нас ждет матч с приставкой супер. В гости к бело-синим пожалует действующий чемпион России хабаровский «СКА-Нефтяник». Начало трансляции со стадиона «Рекорд» не пропустите в 19.00. Ссылка на видео появится позже. Кстати, комментировать игры по традиции будет заслуженный артист России Яков Воронов.

Напомним, что до новогодних праздников «Байкал-Энергия» проведет семь домашних матчей. Кроме встречи со «СКА-Нефтяником», до конца этого года вы увидите трансляцию игр с мурманским «Мурманом», московским и казанским «Динамо», нижегородским «Стартом», кировской «Родиной» и ульяновской «Волгой». Полное расписание смотрите здесь.

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