ПАО «Газпром» продолжает реализацию Восточной газовой программы

Компания продолжает выполнение масштабной Восточной газовой программы и создание производственных объектов, связанных с поставками газа отечественным потребителям и в Китай. В частности, на базовом для Якутского центра газодобычи Чаяндинском месторождении завершено бурение 127 эксплуатационных газовых скважин, выполняется монтаж основного технологического оборудования на газовом промысле.

Сварено и уложено 2064 км труб на участке газопровода «Сила Сибири» от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 95,5% его протяженности. Строительная готовность двухниточного подводного перехода «Силы Сибири» через реку Амур - 90%, завершено протаскивание труб по обоим тоннелям. Продолжается сооружение приграничной компрессорной станции «Атаманская».

Чаяндинское месторождение. Фото: архив компании

Полным ходом идут работы по строительству ключевых объектов первого пускового комплекса Амурского газоперерабатывающего завода - важного элемента технологической цепочки поставок газа по «Силе Сибири». Полностью выполнен план навигации 2018 года: морским и речным транспортом на строительную площадку доставлено 58 единиц крупнотоннажного и крупногабаритного оборудования.

До конца текущего года «Газпром» также планирует приступить к осуществлению проекта по расширению мощностей газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Проектная документация разработана в полном объеме.

На западном направлении компания активно реализует стратегически важные проекты по развитию Единой системы газоснабжения России (ЕСГ).

Амурский газоперерабатывающий завод. Фото: архив компании

На полуострове Ямал, где формируется в перспективе ключевой для отечественной газовой промышленности центр газодобычи, готовится к работе третий, финальный газовый промысел Бованенковского месторождения. Компания выполняет пусконаладку основного технологического оборудования. Промысел будет введен в эксплуатацию в 2018 году. Принято решение о начале в 2019 году полномасштабного обустройства еще одного крупного месторождения на Ямале - Харасавэйского.

Синхронно с наращиванием добычных мощностей «Газпром» расширяет Северный газотранспортный коридор. В текущем году будет завершено строительство линейной части газопровода «Ухта - Торжок - 2» протяженностью около 970 км. Для увеличения производительности действующего газопровода «Бованенково - Ухта - 2» завершаются монтажные и ведутся пусконаладочные работы на четырех компрессорных цехах общей мощностью 371 МВт. Продолжается реализация проекта развития ЕСГ в Северо-Западном регионе России.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2». Фото: архив компании

Новые высокотехнологичные газопроводы Северного газотранспортного коридора позволят подать дополнительные объемы газа российским потребителям и на экспорт.

В соответствии с графиком осуществляется реализация проекта строительства газопровода «Северный поток - 2». В настоящее время ведется морская укладка труб в исключительной экономической зоне Финляндии и в территориальных водах Германии.

Идет строительство газопровода «Турецкий поток». На сегодняшний день суммарно по обеим ниткам уложено 1775 км труб, что составляет 95% от общей протяженности морского участка газопровода. Завершено сооружение объектов берегового примыкания в России в районе города Анапы, ведутся пусконаладочные работы, которые будут завершены в 2018 году. В Турции вблизи поселка Кыйыкей продолжается строительство приемного терминала.

Строительство газопровода «Турецкий поток». Фото: архив компании

В рамках развития собственных мощностей по сжижению природного газа «Газпром» продолжает строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) в районе компрессорной станции «Портовая». В частности, к настоящему времени завершено сооружение газопровода-отвода, ведутся работы по основным технологическим объектам комплекса, береговому резервуару хранения СПГ и морскому отгрузочному терминалу.

Правлению поручено продолжить работу по реализации крупнейших инвестиционных проектов.