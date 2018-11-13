Новое оборудование для студентов – подарок АНХК

Растить будущих сотрудников со студенческой скамьи – хорошая практика, которую уже много лет успешно применяет Ангарская нефтехимическая компания. Именно эти студенты – успешные, молодые, инициативные - становятся профессионалами, которые приносят пользу предприятию и нередко являются ведущими специалистами и руководителями.

Именно поэтому АНХК активно сотрудничает с ведущими вузами региона, в том числе и с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом. Представители компании заинтересованы в том, чтобы процесс обучения был не просто интересным, но и эффективным. Важна и оснащенность учебных аудиторий оборудованием – таким, которое используют и на производстве. Тогда ребята с первых курсов, в стенах родной альма-матер поймут, как проходит производственный процесс.

Ежегодно на средства Ангарской нефтехимической компании закупается современное оборудование для вуза. Среди них - аппараты для определения температуры размягчения, динамической вязкости, давления насыщенных паронефтепродуктов, а также другие приборы, которые помогут учащимся эффективно овладеть практическими умениями, необходимыми для работы. Словом, их пользу для студентов сложно переоценить.

- Хочу выразить благодарность руководству АНХК, - отметила заведующая кафедрой химической технологии ИРНИТУ, доктор химических наук, профессор Светлана Дьячкова. – Нас объединяют долгие и плодотворные отношения. Студенты кафедры постоянно проходят на предприятии учебную практику, а наши выпускники трудятся во всех подразделениях компании.

Благодаря финансовой помощи мы покупаем лабораторное оборудование, которое используется на производстве, в научно-исследовательских лабораториях. Поэтому в дальнейшем у наших выпускников легче проходит адаптация на производстве.

По словам Светланы Дьячковой, недавно вуз приобрел современный прибор – спектроскан для определения содержания серы в нефтепродуктах. Его используют в передовых заводских лабораториях.

- В нашем распоряжении весь комплекс оборудования для анализа масел, дизельных топлив и бензина, - продолжает Светлана Георгиевна. – На этом оборудовании студенты и аспиранты выполняют не только лабораторные и практические работы, но и проводят научные исследования, которые позволяют им занимать призовые места на конкурсах различного уровня. Как итог – гранты и премии.

- Эта компания – наш стратегический партнер, - добавил проректор по учебной работе ИРНИТУ Владимир Смирнов. – Ежегодно более 200 наших студентов проходят здесь практику. И более тысячи выпускников трудятся в настоящее время на предприятии.

Студенты также поделились впечатлениями.

- Мне с детства нравится химия, и я стремлюсь связать с ней всю жизнь, - рассказала студентка 3-го курса кафедры химической технологии Мария Савина. – Люблю работать с нефтью, топливом, углем. Надеюсь, что в будущем смогу устроиться работать в АНХК, считаю, что это успешная и перспективная компания.

Кадровая политика АО «АНХК» направлена на обеспечение притока в компанию высокообразованной, имеющей хорошую профессиональную подготовку молодежи, формирование и развитие нового поколения специалистов и руководителей из числа лучших выпускников российских вузов. Эта задача решается через существующую в НК «Роснефть» систему непрерывного образования «Школа-Вуз- Предприятие».

Ежегодно молодым специалистам предоставляется возможность проявить свой творческий, научный и интеллектуальный потенциал в научно-технических конференциях, конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии», различных тренингах. Для молодых специалистов разработана отдельная 3-годичная программа по адаптации на производстве и повышению профессиональной компетентности.