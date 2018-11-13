2018-11-13T10:14:25+03:00
Происшествия

Серьезная коммунальная авария в Иркутске: кипятком залило проезжую часть [фото,видео]

Отопление и воду планируют дать к 20:00
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Серьезная коммунальная авария в Иркутске: кипятком залило проезжую часть.Серьезная коммунальная авария в Иркутске: кипятком залило проезжую часть.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Как сообщала "Комсомольская правда" в Иркутске, сегодня на улице 1-ая Советская прорвало трубу с горячей водой. В результате чего в 9:53 произошло повреждение тепловой сети пятого коллектора, проходящего по улице Карла Либкнехта, на участке от улицы Советская до улицы Трилиссера.

- В настоящее время выполняется отключение поврежденного трубопровода, - сообщили в пресс-службе ПАО «Иркутскэнерго». - Под отключение попадают 37 объектов, из них четыре – социально-значимые. Снять ограничения по теплоснабжению для горожан отключаемых домов планируется сегодня, к 20:00.

Также создан штаб, который занимается ликвидацией ситуации. На месте работают специалисты тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ. Им предстоит устранить повреждения. В ремонтных работах задействованы 5 аварийно-восстановительных бригад, 8 единиц специализированной техники.

Специалисты пытаются устранить последствия аварии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты пытаются устранить последствия аварии.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этот коллапс сильно затруднил движение в центре города. На проезжей части образовались заторы. На помощь выехали три экипажа полиции. Сотрудники ДПС регулируют движение авто в сторону улицы Трилиссера.

Сотрудники ДПС регулируют движение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники ДПС регулируют движение.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Корреспондент «Комсомольской правды» выехал на место происшествия, чтобы лично оценить масштабы бедствия.

Затруднено движение пешеходов на улицах Иркутска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Затруднено движение пешеходов на улицах Иркутска.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вниз по улице Карла Либкнехта стекает огромное количество воды. Пары горячего воздуха затрудняют движение, как автомобилей, так и прохожих. Ничего не видно. Пешеходы наступают прямо в кипяток и обжигают ноги.

Коммунальная авария в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коммунальная авария в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас самый опасный участок улицы Карла Либкнехта закрыт.

Серьезная коммунальная авария в Иркутске: прорвало трубу с горячей водой..Юлия ПЫХАЛОВА

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