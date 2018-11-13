Серьезная коммунальная авария в Иркутске: кипятком залило проезжую часть [фото,видео]
Как сообщала "Комсомольская правда" в Иркутске, сегодня на улице 1-ая Советская прорвало трубу с горячей водой. В результате чего в 9:53 произошло повреждение тепловой сети пятого коллектора, проходящего по улице Карла Либкнехта, на участке от улицы Советская до улицы Трилиссера.
- В настоящее время выполняется отключение поврежденного трубопровода, - сообщили в пресс-службе ПАО «Иркутскэнерго». - Под отключение попадают 37 объектов, из них четыре – социально-значимые. Снять ограничения по теплоснабжению для горожан отключаемых домов планируется сегодня, к 20:00.
Также создан штаб, который занимается ликвидацией ситуации. На месте работают специалисты тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ. Им предстоит устранить повреждения. В ремонтных работах задействованы 5 аварийно-восстановительных бригад, 8 единиц специализированной техники.
Специалисты пытаются устранить последствия аварии.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Этот коллапс сильно затруднил движение в центре города. На проезжей части образовались заторы. На помощь выехали три экипажа полиции. Сотрудники ДПС регулируют движение авто в сторону улицы Трилиссера.
Сотрудники ДПС регулируют движение.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Корреспондент «Комсомольской правды» выехал на место происшествия, чтобы лично оценить масштабы бедствия.
Затруднено движение пешеходов на улицах Иркутска.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Вниз по улице Карла Либкнехта стекает огромное количество воды. Пары горячего воздуха затрудняют движение, как автомобилей, так и прохожих. Ничего не видно. Пешеходы наступают прямо в кипяток и обжигают ноги.
Коммунальная авария в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сейчас самый опасный участок улицы Карла Либкнехта закрыт.
Серьезная коммунальная авария в Иркутске: прорвало трубу с горячей водой..Юлия ПЫХАЛОВА