Марафонец из Иркутска догнал и задержал преступника, ограбившего пенсионерку

То, что занятия спортом и отличная физическая подготовка могут понадобиться в любую секунду, отлично показывает пример 32-летнего иркутянина Ильи Киселева. Фанат трейлраннинга (бега по природному рельефу - прим. Авт.) и организатор соревнований по бегу «Ангарский трейл» на днях совершил забег, который помог, нет, не побить ему очередной рекорд, а задержать преступника, пытавшегося ограбить пенсионерку.

Все произошло средь бела дня, на улице Байкальской, в районе Центрального рынка, где всегда много прохожих. Илья возвращался с работы и услышал из-за угла здания крики.

- Помогите, тут женщину грабят! - раздавался женский голос.

- Подхожу и вижу, что на земле сидит женщина, - рассказывает "Комсомольской правде" в Иркутске Илья. - А рядом с ней стоит девушка и вместе они показывают пальцем на мужика через дорогу и говорят мне: «Это он, грабитель!» «Помогите поймать его!».

Илья сразу позвонил в полицию, объяснил ситуацию и назвал точный адрес, куда подъехать экипажу. Но ждать наряд не стал. Пошел в сторону грабителя, а тот, заметив преследование, сначала резко ускорил шаг, а затем побежал. Илья за ним. Правда, тогда хулиган еще не знал, что его пытается догнать хоть и не Усэйн Болт, но парень, который ездит на Байкал не только, чтобы отдохнуть, но и оббежать все побережье. Догадаться у кого в этом забеге шансов больше, конечно, не трудно.

- Через метров 100-150 я уже держал его в своих руках, - говорит Илья. – В этот момент подбежали два парня, которые оказались родственниками пенсионерки. Скорее всего, она успела позвонить им. Они пытались с ним поговорить серьезно. Но я их оттащил, говорю, мол, полиция разберется.

Как раз в этот момент мимо проезжал экипаж ППС. 44-летнего горе-грабителя задержали и доставили в отдел, где выяснилось, что он пытался отобрать у пенсионерки сумку. Но не смог. Та вцепилась в нее мертвой хваткой. Тогда и получила от налетчика удар, от которого оказалась на земле.

- Не понимаю, зачем ему это надо было, - удивляется Илья. – Я узнал, он вроде не закоренелый рецидивист, а обычный вахтовик.

Сейчас полицейские решают вопрос о поощрении Ильи Киселева и Людмилы Лисовой, которая указала ему на преступника. Им вручат благодарность за самоотверженность и оказание содействия полиции в задержании злоумышленника.

Кстати, летом этого года Илья Киселев еще и выиграл приз от «Комсомолки». Тогда он занял третье место в нашем конкурсе «Самый спортивный иркутянин» и получил в подарок абонемент в спортзал.