2018-11-14T09:48:04+03:00
Общество

Каникулы в Сибири закончились: французы, застрявшие в Иркутске, благополучно добрались до Шанхая

На взлетной полосе иркутского аэропорта остаются два сломанных Boeing-777 авиакомпании Air France [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Каникулы в Сибири закончились: французы, застрявшие в Иркутске, благополучно добрались до ШанхаяКаникулы в Сибири закончились: французы, застрявшие в Иркутске, благополучно добрались до ШанхаяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Как настоящее сибирское приключение будут теперь вспоминать экстренную посадку в Иркутске 282 пассажира рейса Париж-Шанхай, которые провели в холодной Сибири почти трое суток. Судьбой иностранцев, оказавшихся в сибирском 15-градусном морозе в тоненьких куртках, следили все иркутяне. Спешим всех успокоить, ранним утром, 14 ноября уже третий прилетевший за ними из Парижа Boeing-777 благополучно доставил «сибирских пленников» в пункт назначения – в Шанхай. В 24-миллионном мегаполисе лайнер успешно приземлился в 12.00 по местному времени. Об этом сообщает онлайн-табло официального сайта аэропорта Шанхая.

В Иркутске иностранцы провели трое суток. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске иностранцы провели трое суток.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Теперь о гостях с Елисейских полей иркутянам напоминают лишь два сломанных Boeing-777, которые до сих пор одиноко мерзнут около взлетной полосы иркутского аэропорта.

- Сейчас с ними работают французские техники, которые прилетели вторым бортом, - рассказывают «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе Международного аэропорта Иркутска. – Когда они отправятся обратно в Париж сказать пока сложно. Это может произойти завтра, а может через несколько дней.

Напомним, первый Boeing-777, на котором и летели иностранцы, приземлился в Иркутске после того, как в кабине пилотов произошло задымление. Второй самолет, прибывший за пассажирами на следующий день, не смог вылететь из столицы Приангарья из-за отказа гидросистем.

Ну а гостеприимные сибиряки перед самым отлетом даже сочинили гостям из Франции песню. В ней авторы рассказали что иркутяне всегда готовы принимать иностранных гостей и посоветовали им одеваться теплее.

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