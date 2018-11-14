Питание школьников Иркутского района - на контроле

На днях в школе поселка Горячий Ключ в Иркутском районе обеденный перерыв прошел не по обычному распорядку. Приготовленные в буфете блюда предложили не только ученикам, но и представителям специальной комиссии, которая проверяет качество питания и следит за соблюдением санитарных норм.

В этот день в меню были картофельный суп с вермишелью, тушеная капуста, мясные тефтели, хлеб, апельсин и морс. Члены комиссии, в состав которой вошли заместитель председателя комитета по социальной политике администрации Иркутского района Ольга Неделько, начальник отдела по связям с общественностью Любовь Медведева, руководитель отдела потребительского рынка Анна Бронникова и специалисты ресурсно-методического центра, расспросили учеников, устраивают ли их школьные обеды, а также осмотрели пищеблок, моечное отделение, холодильное и варочное оборудование.

- Вопросы организации питания в образовательных учреждениях Иркутского района находятся на постоянном контроле, - подчеркнула Ольга Неделько. - Когда мы проводим проверки, то обращаем внимание на все, начиная от внешнего вида столовой и заканчивая санитарным состоянием пищеблоков. Также мы смотрим, в каких условиях хранятся продукты, правильно ли они маркируются. Но самое главное, мы общаемся с детьми и родителями, записываем все их пожелания и, если необходимо, меняем школьное меню. Проверка в Горячеключевской школе показала, что организация питания здесь находится на высоком уровне. Об этом говорят предлагаемый школьникам ассортимент блюд, внешний вид столовой и пищеблока, а также культура обслуживания.

Ранее проверки организации питания прошли в школах поселков Маркова и Молодежный. Нарушений не выявлено. В течение учебного года специальная комиссия посетит все образовательные учреждения Иркутского района. Ее задача определить, соответствует ли энергетическая ценность суточного рациона питания учащихся норме, посмотреть, насколько сбалансировано и разнообразно школьное меню и как соблюдаются санитарно-гигиенические правила.

Напомним, что с 1 сентября 2018 года в Приангарье изменилась стоимость бесплатного обеда ученика, введены новые требования к используемым продуктам. В школах Иркутского района обед для детей 7 - 10 лет стоит 57 рублей, а для учеников 11 - 18 лет - 65 рублей. При расчете стоимости бесплатного питания учитывается набор продуктов, удовлетворяющий не менее 30% суточной потребности в пищевых веществах и энергии учащихся разных возрастных групп. Повышение стоимости бесплатного питания позволило сделать рацион наиболее полным и сбалансированным, что, в свою очередь, способствует сохранению здоровья подрастающего поколения.