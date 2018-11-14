Все ради фото в Инстаграме: Анна Седакова "обморозилась" до слез на Байкале при - 11

Анна Седакова – украинская певица и поп-дива посетила накануне Иркутск. Она стала приглашенной vip-звездой на одной из закрытых вечеринок.

Звезда активно делилась сториз в Инстаграме. Анна поблагодарила иркутских визажистов за красивый макияж и даже сняла видео из гримерки. Оказывается райдер звезды не такой уж и большой. Всего пара тортиков, фрукты и шампанское.

Конечно же, Анна не удержалась и решила съездить на Байкал. На своей странице в инстаграме Седакова даже выставила фото с трогательной подписью.

- Сегодня утром я оказалась в одном из самых красивых мест на нашей планете, - написала Анна. – Озеро Байкал. Каждый раз прилетаю сюда, чувствую невероятную внутреннюю силу. Спасибо.

Пост уже собрал более 70 тысяч лайков и 400 комментариев. Фанаты восторгаются красотой пейзажа Листвянки. А чего ей это стоило? Пришлось укутаться в теплый пуховик. Но и это не помогло. Анна Седакова пожаловалась своим фанатам, что в Сибири очень холодно, даже слезы текут. Поэтому певица решила не мучать себя и отправилась в ресторан с красивым видом на озеро. Там она отведала и рыбки, и десертиков. В общем, осталась довольна путешествием.

Напомним, что на Байкале в этом году побывало уже немало звезд мировой величины. Денис Мацуев и артисты «Звезд на Байкале» купались в Байкале.

Регина Тодоренко и Влад Топалов снимали «Орел и решка» на Байкале.