Новые технологии и цифровые сервисы: получать государственные социальные услуги стало прощ

Ноутбуки, планшеты и смартфоны – сегодня они есть практически у каждого. С их помощью мы с вами не только общаемся друг с другом, но и переводим деньги, расплачиваемся за покупки и приобретаем билеты. Список возможностей, которые дает нам интернет, постоянно расширяется, их активно используют, в том числе, и государственные службы. На круглом столе «Пилотные проекты и цифровые сервисы» в «Комсомольской правде» Иркутск эксперты Фонда социального страхования России рассказали о новых услугах, которые уже сегодня облегчают нашу жизнь и о перспективных разработках.

Фонд социального страхования отвечает за качество жизни многих категорий людей. Это и оплата больничных, и выплаты в связи материнством, реабилитация пострадавших после трудовых травм, обеспечение людей с инвалидностью санаторно-курортным лечением, техническими средствами реабилитации (протезами, креслами-колясками, средствами ежедневного ухода). Фонд постоянно разрабатывает новые электронные сервисы, задача которых – улучшить качество и оперативность обслуживания. Уже сегодня благодаря «Открытому порталу» , клиенты Фонда могут получать всю необходимую информацию о каждой из услуг, которые предоставляет Фонд, знакомиться с цифровыми данными и аналитикой работы, а также получать информацию о деятельности ФСС в виде удобных графиков и изображений.

«Электронный больничный»: оформление «в один клик»

Чуть больше года прошло с 1 июля 2017 года, когда на всей территории России был введен в действие электронный больничный лист. В новшестве, несмотря на то, что с 2014 года тонкости его отрабатывались в четырех пилотных регионах, первое время сомневались. Оценят ли? Оценили. Если в первые полгода после введения нового закона о праве граждан получать больничный лист в электронном виде выдали 150 тысяч электронных листков нетрудоспособности, то сейчас уже более 3 млн. 600 тысяч и ежедневно эта цифра в среднем увеличивается на 40 тысяч.

«Круглый стол» в «Комсомольской правде» вели эксперты ФСС: Дмитрий Селиванов (Москва) и Яна Соболь (Иркутск).Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

-Электронный больничный удобен и для предприятия, и для самого заболевшего человека, и для медицинского учреждения, - говорит руководитель департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования РФ Дмитрий Селиванов. – Во-первых, потому что сокращает время, которое пациент проведет в поликлинике, ему уже не нужно ходить с бумагами из кабинета в кабинет, стоять в очередях и ставить печати; во-вторых, потому что врачу, обладающему электронной цифровой подписью, на его оформление потребуется одна минута; и, наконец, этот документ невозможно ни подделать, ни потерять. Сокращаются и трудозатраты сотрудников бухгалтерии предприятия. В перспективе страна полностью перейдет на электронные листки нетрудоспособности.

- В Иркутской области к ноябрю 2018 года количество электронных больничных перешагнуло порог - 50 тысяч, их выдают 92% областных государственных медицинских учреждений и 5 негосударственных больниц (из которых 3 – «РЖД» и 2 – частные). Эта работа организована в максимально тесном взаимодействии регионального отделения Фонда и министерства здравоохранения Иркутской области. – отметила управляющий Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Яна Соболь.

Среди муниципальных районов есть лидеры в использовании технологии ЭЛН, например, Осинский район, где в медицинских организациях в электронном виде оформляют треть больничных, 25 % больничных выдают в электронном виде в медицинских учреждениях Тайшета и Саянска, каждый второй больничный в электронном виде выдает иркутская МСЧ №2.

-Начиналось все трудно, - признает главврач Саянской городской больницы Елена Митрофановская. – Сначала и пациенты, и руководители предприятий хотели получать больничный лист только по - прежнему в бумажном виде. Но например, сотрудники и руководство Саянскхимпласта быстро оценили все преимущества, плюсы и удобства ЭЛН. Только сотрудникам Саянскхимпласта врачами нашей больницы выдано более 760 электронных листков нетрудоспособности.

Лидеры, первыми оценившие новинку – представители крупного бизнеса, банков, сетевых магазинов. Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко отметил, что для работодателей электронные сервисы Фонда важны для оперативности и улучшения коммуникаций. Убедились, принимать электронные листки значительно удобнее, чем в бумажном виде, система исключает возможность оплаты поддельных больничных, бухгалтерских ошибок, экономит финансовые и трудовые ресурсы.

«Электронный родовой сертификат»: будущая мама перестанет исполнять работу почтальона

А пока происходит именно так. Беременная женщина, как почтальон, ходит по медицинским учреждениям с документом, который состоит из трех частей. Одна необходима женской консультации, вторая – роддому, третья – детской поликлинике.

-А ведь фактически родовый сертификат имеет отношение только к медицинским организациям, которые оказывают услуги, и фонду соцстраха, который их оплачивает, - говорит Дмитрий Селиванов. – Основой всего должен стать электронный больничный. При первом визите к врачу данные вносятся в базу и передаются в Фонд. Точно такая же схема должна действовать и при постановке на учет в женской консультации, и в момент родов, и позже, в детской поликлинике.

- При организации работы с электронными больничными, нам пришлось пройти через определенные сложности, - говорит начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Иркутску Минздрава Иркутской области Вероника Войцеховская. – Приходилось даже общаться с руководителями предприятий, сообщать в соцстрах о тех, кто отказывался принимать электронный больничный. Постепенно все наладилось. Работать и легче, и интересно. Сейчас начинаем тестировать технологию оформления электронного родового сертификата в одной нашей медицинской организации в городе Иркутске.

«Открытый контракт»: закупку средств реабилитации – под контроль

Не все знают, но реально работает и прошел проверку временем еще один сервис – «Открытый контракт». Он направлен на широкий круг заинтересованных лиц. С его помощью можно следить за закупками технических средств реабилитации и путевок на санаторно-курортное лечение для людей с инвалидностью.

- Данные мы размещаем на сайте в свободном доступе и заранее, - отмечает Дмитрий Селиванов. – Их можно найти в разделе, где размещаются сведения о закупках. Речь о тех, где начальная максимальная цена контракта свыше 1 млн. рублей. Вы сможете принять участие в обсуждении закупок на сайте. Сейчас в планах 10% закупок проводить именно таким образом. Иркутское региональное отделение Фонда сегодня почти 34% закупок размещает в «Открытом контракте».

- Мы считаем, что в переходе на электронный оборот есть большой плюс, - считает председатель иркутского отделения Всероссийского общества инвалидов Константин Шумков. – Я захожу на открытый портал, вижу необходимую информацию, реальную очередь на санаторно-курортное лечение. Вижу в «открытом контракте» суммы, направленные на закупки технических средств реабилитации. Мы можем повлиять на ситуацию, обсудить, чего не хватает и что нужно. Эти сервисы надо развивать еще шире.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

«Личный кабинет получателя услуг»: все необходимые данные

Пока сервис под названием «Личный кабинет» проходит тестирование. Но можно не сомневаться, что он будет востребован.

-В сервисе удобный интерфейс, вся информация, необходимая получателю социальных услуг, - поясняет Дмитрий Селиванов. – Можно посмотреть, когда выдан больничный и проверить выплаты; узнать о возможности санаторно-курортного лечения и выяснить, когда вы получите очередное полагающееся вам пособие. Если вам полагаются технические средства реабилитации, то будет возможность просмотреть и эту информацию.

Там же, в личном кабинете можно оставить заявку на обеспечение необходимым, связаться со специалистами и задать вопрос. Что очень важно, будет в сервисе и календарь обеспечения заявки и возможность оценки работы.

- Этот сервис будет особенно актуален для жителей Иркутской области с 1 июля 2020 года, когда Иркутское региональное отделение перейдет на «прямые выплаты» пособий на лицевые счета всех получателей услуг, - уточняет Яна Соболь. – В личном кабинете застрахованный сможет проверить, в каком размере ему начисляются пособия, получить все сведения по больничным листам и узнать информацию о страховых выплатах в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, воспользоваться «умным калькулятором».

Подобный сервис будет работать и для страхователей - Личный кабинет страхователя. В нем работодатель сможет работать с электронным больничным, видеть сведения о скидках, надбавках, использовании 20 процентов средств страховых взносов, направленных на улучшение условий труда, о пострадавших на производстве в результате несчастных случаев и профзаболеваний, а также взаимодействовать с Фондом путем направления запросов.

«Каталог ТСР»

Находится в разработке «Каталог ТСР», который будет содержать в себе подробную информацию о характеристиках ТСР в едином формате описания. Также в сервисе будут опубликованы изображения ТСР, ГОСТы и инструкции. Изображения можно рассмотреть в 3D формате.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова высоко оценила данный сервис, отметив, что теперь родителям детей-инвалидов можно будет заранее ознакомиться с характеристиками ТРС, прописанного в ИПРА и предложила еще создать электронный каталог услуг санаторно-курортных учреждений.

«Каталог ТСР – отличная идея! Если Фонд социального страхования полностью переходит на электронные сервисы, у меня есть предложение сделать «Социальный ПИН» тоже электронным. Нам, как для родителей детей-инвалидов это было бы очень удобно!» - предложила член общественной организации «Солнечный круг» Галина Крендясева.

Возможности, которые представляют "КП"новые технологии, обсуждались на «Круглом столе» в «Комсомольской правде».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Социальный навигатор»: подробная информация по льготам

Удобная вещь – подробный справочник по льготам и услугам. Приложение тестируется, будет доступно всем обладателям смартфонов. Кстати, пробную версию уже можно скачать. «Социальный навигатор» позволяет увидеть информацию, сгруппированную по темам: льготная категория граждан, временная нетрудоспособность, несчастные случаи на производстве и профзаболевания, утрата близкого человека.

В «Социальном навигаторе» можно не просто узнать о полагающихся социальных услугах, санаторно-курортном лечении, но и найти, где ближайший соцобъект и как до него добраться, в том числе и на инвалидной коляске. С его помощью можно будет заказать такси и запросить помощь волонтеров. Будет еще и специальный чат-бот, и голосовой помощник, работу которого участникам круглого стола продемонстрировал Дмитрий Селиванов.

Приложение – сервис чрезвычайно полезный. Чтобы каждый мог им воспользоваться, нужен смартфон или планшет. По мнению сотрудников Фонда, получение инвалидами отечественных планшетов с установленными специальными программами, как технического средства реабилитации, могло бы значительно расширить и упростить взаимодействие, и обеспечить максимальную доступность услуг.

Есть в Иркутской области труднодоступные и отдаленные территории, расположенные на севере региона, в которые интернет не проведен, а соответственно, они не смогут оценить по достоинству представленные электронные сервисы. «Решение проблемы есть» - сказал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман: «По поручению Президента страны необходимо провести интернет в ФАПы и школы каждого населенного пункта. А это значит, что связь будет доступной, и все электронные сервисы Фонда тоже. Мы знаем эту проблему и активно работаем в этом направлении»

Билеты на проезд по «цифровому» талону

Льготники имеют право на обеспечение бесплатным проездом по путевкам в санатории или талону № 2 минздрава к месту лечения и обратно. Раньше, чтобы получить проездной билет, нужно было оформить специальный талон в отделении ФСС по месту жительства, а потом ехать с ним и другими документами в железнодорожную кассу. Сейчас есть удобный сервис. Вместе с фондом соцстраха компания РЖД разработала электронный талон на проезд. За этим удобным способом получения билетов – будущее. Начальник Восточно-Сибирского филиал – пассажирского вагонного депо Иркутска АО «Федеральная пассажирская компания» Дмитрий Жарий отметил, что работа с ФСС в плане реализации электронного талона РЖД гражданам льготной категории началась хоть и сравнительно недавно, но уже набирает обороты. Также он рассказал о создании «РЖД» Центра содействия мобильности, в котором предоставляют информацию об услугах, оказываемых на железнодорожном транспорте пассажирам с ограниченными физическими возможностями. «РЖД» с особым вниманием относится к инвалидам. Центр работает в круглосуточном режиме без выходных дней и предоставляет информацию об услугах, оказываемых на железнодорожном транспорте пассажирам с ограниченными физическими возможностями. Спектр этих услуг достаточно широк и позволяет обеспечить комфортные условия инвалиду, находящемуся в дороге.

Ежегодно в Иркутской области по бумажным талонам региональным отделением фонда оформляется более 5 тысячи билетов. С сентября этого года началась выдача электронных , их уже 200. Но это – только начало, как только люди узнают о новых возможностях, экономящих время и силы, они начинают активно пользоваться ими.

Такой же удобный сервис и «Цифровая схема компенсации» - «проект развития» Фонда для льготной категории граждан. Он направлен на сокращение времени получения компенсации от ФСС за самостоятельно приобретенные ТСР инвалидом. Обмен информацией между магазином, где инвалид покупает ТСР, самим покупателем и ФСС будет происходить оперативно. Главные преимущества проекта – инвалиду не нужно будет лично подавать отчетные документы в ФСС; он сам выбирает то, что хочет купить; сумма компенсации поступает на банковскую карту онлайн.

Дмитрий Селиванов отметил: «Внедрение электронных сервисов однозначно позволит только улучшить качество социальных услуг».