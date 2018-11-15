Завершается строительство ГИС газопровода «Сила Сибири» на границе с Китаем

Возведение объектов магистрального газопровода «Сила Сибири» проходит согласно графику. Один из них - газоизмерительная станция (ГИС), которая расположена в Благовещенском районе Амурской области, на границе с Китаем. До конца текущего года на объекте планируется завершить основные строительно-монтажные работы.

Газоизмерительная станция (ГИС) на границе, в селе Верхнеблаговещенское, предназначена для измерения качества и объема газа, подаваемого в КНР. На объекте будут совместно работать российские и китайские специалисты, он станет одним из ключевых пунктов восточного маршрута.

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Стратегическое партнерство с КНР - одно из направлений деятельности российской компании. Основной вклад в мировой спрос на газ в ближайшие годы будет вносить Китай, отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме. По оценкам компании, в Китае до 2025 года, спрос на газ вырастет на 80% по сравнению с 2017-м - почти на 200 млрд кубометров, подчеркнул Алексей Миллер.

«Сила Сибири» реализуется с опережением графика, сообщил в начале октября глава «Газпрома». По его словам, проект уже готов на 94% с российской стороны. «И не вызывает абсолютно никаких сомнений, что 20 декабря 2019 года начнутся первые поставки трубопроводного российского газа на китайский рынок», - заверил Алексей Миллер.

Фото: из архива компании.

Работы по строительству ГИС в Благовещенском районе начались прошлым летом. До конца текущего года планируется завершить основные строительно-монтажные работы, обустройство инженерных сетей, а также внутреннего отопления, вентиляции, теплоснабжения, канализации. На начало 2019 года запланирован монтаж измерительных линий.

Общая площадь ГИС в селе Верхнеблаговещенское - шесть гектаров. На них будут расположены три здания: технологический корпус, служебно-эксплуатационный блок и насосная станция.

Фото: из архива компании.

В технологическом корпусе, в частности, будут размещены ультразвуковые измерители. Они контролируют параметры количества и качества газа. Кроме того, здесь предусмотрено большое количество других систем, в том числе по автоматизации технологических процессов, пожарная сигнализация. На территории объекта расположится и насосная станция постпитьевого и противопожарного водоснабжения с резервуарами емкостью по 500 кубометров воды. ГИС будет оснащена дизельной электростанцией, трансформаторной подстанцией, котельной для обогрева всех зданий объекта.

Фото: из архива компании.

Трубы на газоизмерительную станцию в Верхнеблаговещенском поставляют с базы временного хранения, расположенной в п. Моховая Падь. «Газпром» заботится о безопасности - на трубы наносится изоляция, а на особо важных объектах, например в районе аэропорта, трубы дополнительно вставляют в специальный защитный кожух.

Фото: из архива компании.

Крупнейшая на Востоке страны система транспортировки газа «Сила Сибири» - основополагающий элемент Восточной газовой программы, направленной на создание на Востоке страны единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения, а также нового канала экспорта голубого топлива в Китай и другие страны Азии. Осуществление Восточной газовой программы Правительство РФ поручило ПАО «Газпром».

Фото: из архива компании.

Ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» станут Якутский и Иркутский центры газодобычи. Базовым для формирования Иркутского центра газодобычи является самое большое на Востоке России Ковыктинское месторождение (2,7 трлн кубометров газа), которое находится в стадии опытно-промышленной эксплуатации.

Общие объемы запасов газа промышленных категорий на лицензионных участках «Газпрома» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке превышают 5 трлн кубометров.

Фото: из архива компании.

Надежное и бесперебойное газоснабжение российских потребителей является базовым принципом Восточной газовой программы. Для развития газификации «Газпром» строит газопроводы-отводы, газораспределительные станции и межпоселковые газопроводы. Администрации регионов отвечают за строительство внутрипоселковых сетей и подготовку потребителей к приему газа.

Газификация является мощным импульсом для социально-экономического развития регионов, а также способствует улучшению экологической обстановки.