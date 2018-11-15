С депрессией и апатией помогут справиться телесная терапия и аквафлоутинг

Оксана Селезнева - практик-консультант Аура-Сомы, телесный терапевт, практик Ошо медитаций, руководитель тренингового центра «Энергия жизни».

Оксана работает как телесный терапевт индивидуально на личных сессиях. Проводит однодневные тренинги. Она создала и организует два раза в год фестиваль телесных практик Тело38. Использует и практикует Аура-Сому более 7 лет. Совместная работа этой системы с медитационными практиками Ошо помогает при работе с внутренним миром. Проводит группы по медитациям и дает индивидуальные сессии. Кроме того, эксклюзивно представляет в Иркутске такой вид занятий, как аквафлоутинг. Это естественный и глубокий метод терапии, который проводится в теплой воде. Об этом и не только - в интервью с Оксаной Селезневой.

Связаться с Оксаной Селезневой можно по телефону 76-75-22.