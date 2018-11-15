2018-11-15T13:49:04+03:00
Общество

С депрессией и апатией помогут справиться телесная терапия и аквафлоутинг

В гостях на радио «Комсомольская правда» в Иркутске побывала руководитель тренингового центра «Энергия жизни» Оксана Селезнева
Поделиться:
Оксана Селезнева.Оксана Селезнева.
Изменить размер текста:

Оксана Селезнева - практик-консультант Аура-Сомы, телесный терапевт, практик Ошо медитаций, руководитель тренингового центра «Энергия жизни».

Оксана работает как телесный терапевт индивидуально на личных сессиях. Проводит однодневные тренинги. Она создала и организует два раза в год фестиваль телесных практик Тело38. Использует и практикует Аура-Сому более 7 лет. Совместная работа этой системы с медитационными практиками Ошо помогает при работе с внутренним миром. Проводит группы по медитациям и дает индивидуальные сессии. Кроме того, эксклюзивно представляет в Иркутске такой вид занятий, как аквафлоутинг. Это естественный и глубокий метод терапии, который проводится в теплой воде. Об этом и не только - в интервью с Оксаной Селезневой.

Связаться с Оксаной Селезневой можно по телефону 76-75-22.

13.11.2018 Утро - Иркутск Оксана Селезнева

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жители Ангарска сообщают о массовых отравлениях собак
В Иркутской области обновили в два раза больше трасс, чем ранее
Строительство дороги по острову Ольхон могут начать в 2019-м
Житель Бурятии убил пасынка из-за курения в доме
17-летний подросток сбежал из Центра помощи детям в Братске
Первая в России система экологического контроля воды появится на Байкале
Семье, которая замерзала в сломанной машине, помогли автоинспекторы
Работник автозаправки в Иркутске скончался на рабочем месте
Прорвало трубу: 2 детских сада и больница остались без холодной воды в Иркутской области
Президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь: «Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы связи между Иркутской областью и Белоруссией развивались»
В Иркутской области продолжится строительство школ, детсадов и больниц
Дмитрий Бердников: Нам есть чем гордиться, но расслабляться и останавливаться нельзя
Почти 400 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться спортивной иномарки
Стали известны причины смерти мужчины, который скончался в туалете больницы Иркутска
Аварийное здание инфекционной больницы в Ангарске закрыли: депутаты ЗС взяли ситуацию под контроль
Гермафродит выдавая себя за женщину, грабит мужчин в Иркутске
Жители Братска снова стали жертвами мошенников
На Байкале течением унесло лодку с тремя людьми
Оба Boeing-777 авиакомпании AirFrance, застрявшие в Иркутске, улетели в Париж
Фильм про Александра Вампилова 15 ноября выходит в широкий прокат
Иркутян сегодня научат вязать узлы как у спелеологов
Култукский тракт в Иркутской области перекроют на час 15 ноября
Прогноз погоды в Иркутске: 15 ноября в городе без осадков