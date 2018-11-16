Бюджетный отдых во Вьетнаме давно стал брендом, который активно продвигают ведущие турфирмы России, и компания Лавли Тур – не исключение. Путешествие в дружественную азиатскую страну, независимо от времени года, принесет яркие эмоции, и позволит уложиться в небольшую сумму. Особенно Вьетнам стал популярен среди больших семей – отдых с детьми в современных курортах, которые отвечают мировым стандартам безопасности.

Отдых во Вьетнаме на море

Пляжные курорты Вьетнама прославились далеко за пределами маленькой республики, а город Нячанг прочно ассоциируется с современным сервисом, многокилометровым побережьем и развлекательными программами. Отелей, работающих по системе «все включено» здесь не очень много, зато цены приятно удивят даже тех, кто привык к азиатской дешевизне. Молодежь полюбит курорт за районы с ночными клубами, а зрелые пары – за СПА-салоны.

Цены в Нячанг из Иркутска 2018-2019

• ноябрь от 40000 руб. на двоих

• декабрь от 54000 руб. на двоих

• январь от 63000 руб. на двоих

• февраль от 75000 руб. на двоих

• март от от 86000 руб. на двоих

• раннее бронирование весна - лето 2019 откроется в январе

Альтернатива – туры в Фантьет, а именно Муйне – некогда рыбацкую деревушку, а сегодня – разноплановый курортный район. Большинство гостей едет сюда на отдых с детьми, благодаря отельной базе с отдельно стоящими корпусами, уединенным и комфортным. Молодые компании выбирают другую сторону Муйне – сёрфинг, дайвинг и музыкальные фестивали под открытым небом, куда нередко заглядывают всемирно известные ди-джеи и исполнители.

Цены на Фантьет из Иркутска 2018-2019

• ноябрь от 55000 руб. на двоих

• декабрь от 64000 руб. на двоих

• январь от 71000 руб. на двоих

• февраль от 84000 руб. на двоих

• март от 90000 руб. на двоих

• раннее бронирование весна - лето 2019 откроется в январе

Цены на Фукуок из Иркутска 2018-2019

• ноябрь от 66000 руб. на двоих

• декабрь от 71000 руб. на двоих

• январь от 75000 руб. на двоих

• февраль от 90000 руб. на двоих

• раннее бронирование весна - лето 2019 откроется в январе

Фото: предоставлено компанией Лавли Тур.

Экскурсионный отдых во Вьетнаме

Достопримечательности Вьетнама условно делятся на две части – древние религиозные памятники архитектуры и музеи, посвященные XX веку. За вторым нужно ехать в Хошимин – огромные выставочные залы, посвященные войне с американскими захватчиками и легендарные партизанские туннели Ку Ти – место, где история сопротивления оживает в буквальном смысле.

В программные маршруты включается Ароматная Пагода близ Ханоя, окрестности Нячанга с башнями По Нагар и «Сумасшедший дом» в Далате. За природными красотами лучше ехать к дельте Меконга – туристам сразу предложат арендовать весельную лодку и проплыть на ней мимо рисовых террас, кофейных плантаций и уютных деревень с плавучими рынками.

Фото: предоставлено компанией Лавли Тур.

Когда ехать на отдых во Вьетнаме?

Однозначного ответа на вопрос нет, но большинство обозревателей рекомендуют период с ноября по май. Касается это только южных курортов, если есть желание побывать в северной части, лучше наоборот, выбирать первую половину года. Средняя температура в сезон составляет +28…+32 оС – туристам из умеренных широт не рекомендуется покидать помещения без крема от загара, головных уборов и запаса питьевой бутилированной воды в сумке.

Сколько стоит путевка во Вьетнам?

Цены на туры во Вьетнам из Иркутска начинаются от 30000 рублей. В эту сумму включено проживание в отеле от 2-х звезд комфорта и более, завтрак в формате шведского стола и минимальная культурная программа. Горящие путевки в Нячанг позволяют забронировать трехзвездочный номер за ту же сумму. Свяжитесь с нами, и менеджеры компании Лавли Тур подберут вам идеальный маршрут путешествия по самым привлекательным ценам.

***Обзор цен актуален на начало ноября 2018.