Фирменные броски через бедро и захваты: бронзовый призер Олимпиады Екатерина Букина провела тренировку в Иркутске

Ну когда у молодых спортсменов еще появится возможность бросить на лопатки призера Олимпиады по борьбе? Иркутским воспитанницам секции по борьбе из спорткомплекса «Байкал-Арена», повезло. С ними провела тренировку и мастер-класс Екатерина Букина, которая в 2016-м на Играх в Рио-де-Жанейро в блестящем стиле завоевала бронзовую медаль

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/677928" frameborder="0"></iframe> Бронзовый призер Олимпиады Екатерина Букина провела открытую тренировку в Иркутске.Юлия ПЫХАЛОВА

Нет, знаменитая спортсменка из Ангарска после своего яркого выступления в Бразилии не ушла в тренеры. Катя по-прежнему выступает на крупнейших соревнованиях. Например, в марте этого года в болгарской Софии Екатерина завоевала серебро на традиционном международном турнире по женской борьбе «Дан Колов и Никола Петров», а в мае сибирячка взяла серебро чемпионата Европы. Но как только между турнирами наступил небольшой перерыв, она сразу вырвалась на малую Родину, чтобы поделиться опытом с юными спортсменами, которые мечтают о такой же карьере как у нее.

Екатерина Букина (слева) объясняет как проводить очередной прием.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, своим коронным приемам Екатерина Букина обучает еще и ..иркутских полицейских. Ведь Катя еще служит в МВД. Свою первую тренировку с оперативниками она провела в сентябре 2016 года, вернувшись домой после Олимпиады в Рио.

Но перед тренировкой девчонкам из иркутской секции нужно хорошенько размяться.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот и самые ценные медали из коллекции Екатерины Букиной. Увидев их у начинающих спортсменов наверняка появится стимул пойти по стопам Кати.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Попробуй справиться с призером Олимпиады.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Растяжка также важна в борьбе.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Упражнение "колесо" в исполнении призера Олимпиады.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Попробуй, брось на лопатки!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА