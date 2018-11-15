2018-11-15T14:55:37+03:00
Спорт

Фирменные броски через бедро и захваты: бронзовый призер Олимпиады Екатерина Букина провела тренировку в Иркутске

Свои коронные приемы Екатерина Букина показала воспитанникам десткой секции из «Байкал-Арены» [фоторепортаж, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Фирменные броски через бедро и захваты: бронзовый призер Олимпиады Екатерина Букина провела с тренировку в ИркутскеФирменные броски через бедро и захваты: бронзовый призер Олимпиады Екатерина Букина провела с тренировку в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну когда у молодых спортсменов еще появится возможность бросить на лопатки призера Олимпиады по борьбе? Иркутским воспитанницам секции по борьбе из спорткомплекса «Байкал-Арена», повезло. С ними провела тренировку и мастер-класс Екатерина Букина, которая в 2016-м на Играх в Рио-де-Жанейро в блестящем стиле завоевала бронзовую медаль

Бронзовый призер Олимпиады Екатерина Букина провела открытую тренировку в Иркутске.Юлия ПЫХАЛОВА

Нет, знаменитая спортсменка из Ангарска после своего яркого выступления в Бразилии не ушла в тренеры. Катя по-прежнему выступает на крупнейших соревнованиях. Например, в марте этого года в болгарской Софии Екатерина завоевала серебро на традиционном международном турнире по женской борьбе «Дан Колов и Никола Петров», а в мае сибирячка взяла серебро чемпионата Европы. Но как только между турнирами наступил небольшой перерыв, она сразу вырвалась на малую Родину, чтобы поделиться опытом с юными спортсменами, которые мечтают о такой же карьере как у нее.

Екатерина Букина (слева) объясняет как проводить очередной прием. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Екатерина Букина (слева) объясняет как проводить очередной прием.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, своим коронным приемам Екатерина Букина обучает еще и ..иркутских полицейских. Ведь Катя еще служит в МВД. Свою первую тренировку с оперативниками она провела в сентябре 2016 года, вернувшись домой после Олимпиады в Рио.

Но перед тренировкой девчонкам из иркутской секции нужно хорошенько размяться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но перед тренировкой девчонкам из иркутской секции нужно хорошенько размяться.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот и самые ценные медали из коллекции Екатерины Букиной. Увидев их у начинающих спортсменов наверняка появится стимул пойти по стопам Кати. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот и самые ценные медали из коллекции Екатерины Букиной. Увидев их у начинающих спортсменов наверняка появится стимул пойти по стопам Кати.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Попробуй справиться с призером Олимпиады. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Попробуй справиться с призером Олимпиады.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Растяжка также важна в борьбе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Растяжка также важна в борьбе.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Упражнение "колесо" в исполнении призера Олимпиады. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Упражнение "колесо" в исполнении призера Олимпиады.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Попробуй, брось на лопатки! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Попробуй, брось на лопатки!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутские девчонки быстро усвоили подсказки Екатерины Букиной и начали отрабатывать приемы на практике. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутские девчонки быстро усвоили подсказки Екатерины Букиной и начали отрабатывать приемы на практике.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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