2018-11-16T07:00:04+03:00
Общество

Проверка на полиграфе: чиновников в Братске впервые в России протестируют на детекторе лжи

Проверка на полиграфе направлена в первую очередь на борьбу с коррупцией
Ольга БУЕВА
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Проверка на полгирафе: чиновников в Братске впервые в России протестируют на детектор лжи. Фото: пресс-служба администрации БратскаПроверка на полгирафе: чиновников в Братске впервые в России протестируют на детектор лжи. Фото: пресс-служба администрации Братска
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Сегодня с коррупцией борются на всех уровнях власти. Слухи о том, что чиновников будут проверять на "детекторах лжи", ходят давно. И вот они стали явью. Первой площадкой для подобного эксперимента стал Братск. Мэр города Сергей Серебрянников уже подписал договор с московской компанией, которая и предоставила полиграф.

- В первую очередь будем проверять тех, кто устраивается к нам на работу, - сообщили в пресс-службе администрации Братска. - Также аппарат будем использовать и для служебных расследований.

Правда, полиграф для представителей власти немного отличается от традиционного. Метод является бесконтактным.

- На основе новых цифровых технологий наша техника позволяет оценить психофизиологическое состояние человека во время индивидуального собеседования по видеоанализу и характеристике речи, - объяснили представители компании. - Сегодня они широко используются спецслужбами и полицейскими.

Сергей Серебренников при этом отметил, что доверяет своей команде. Но, как известно, доверяй, но проверяй.

- Сегодня муниципальные органы власти находятся в зоне риска, - отметил глава города. - Требуется строгое соблюдение антикоррупционного законодательства, которое каждый год ужесточается. Уверен, что новая методика позволит более качественно вести отбор кандидатов для работы.

Кстати, проверять кандидатов и сотрудников администрации будет заместитель мэра, начальник департамента общественной безопасности Сергей Тимофеев. Он прошел специальную подготовку в Национальной школе детекции лжи.

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