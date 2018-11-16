Проверка на полиграфе: чиновников в Братске впервые в России протестируют на детекторе лжи

Чиновник должен быть честным. А как это узнать? В мире, где техника на грани фантастики, проверить это несложно. Тем более, что давно изобрели детектор лжи. Хочешь идти во власть? Будь добр, сначала докажи, что ты чист, как стеклышко. Первыми в эксперименте поучаствуют чиновники Братска. Им уже и полиграф подарили - да-да, вы не ослышались. Руководство фирмы по выпуску агрегатов решило сделать вот такой широкий жест - ведь в будущем могут принять закон, согласно которому все госслужащие должны проходить подобную проверку. И тогда их услуги станут более чем востребованными. Почему же именно братчане стали участниками эксперимента?

- Это наша собственная инициатива, - объяснили "КП" в пресс-службе администрации Братска. - Тестирование на нем - дело добровольное, а не обязательное. Вы не подумайте, что сейчас мы начнем поголовно всех проверять, а потом и увольнять, если вдруг результаты не понравятся. Нет конечно!

И, тем не менее, в углу полиграф пылиться не будет. Его собираются использовать во время служебных расследований, а также на собеседованиях при приеме на работу в мэрию. Ведь на лбу кандидатов, как говорится, не написано, что у них. А "бездушный" агрегат всех может все рассказать о потенциальном работодателе.

Сам аппарат немного отличается от тех, которые применяют в своей работе силовики. Он бесконтактный. По сути, испытуемого во время разговора просто снимают на камеру. Потом результаты расшифровывают.

- При помощи новых цифровых технологий наша техника позволяет оценить психофизиологическое состояние человека во время собеседования по видеоанализу и характеристике речи, - объяснили генеральный директор компании Александр Сошников. - Сегодня подобную аппаратура широко используют спецслужбы и полицейские.

Мэр Братска Сергей Серебрянников при этом отметил, что доверяет своей команде. Но на одном доверии работу не построишь.

- Сегодня муниципальные власти - в зоне риска, - говорит глава города. - С каждым годом антикоррупционное законодательство ужесточается. Уверен, что новая методика позволит более качественно вести отбор кандидатов для работы. Если опыт будет успешным, то я обязательно буду рекомендовать полиграф своим коллегам.

Уже выбрали и проверяющего. Им назначили заместителя мэра, начальника департамента общественной безопасности Сергея Тимофеева. Он прошел специальную подготовку в Национальной школе детекции лжи.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр МОЛЧАНОВ, эксперт-полиграфолог:

Госслужащий не должен тестировать госслужащего

- Сама идея, на мой взгляд, отличная. Меня смущает ее воплощение. На мой взгляд, не совсем правильно, когда чиновник тестируют чиновника. Вряд ли результаты будут объективными. Простой пример: в полиции в одном отделе никогда не работают родственники. Таковы правила. Так и здесь: человек, работающий в этой же структуре, не может дать полную оценку сотруднику, которого он тестирует. Кроме того, недостаточно просто пройти обучение, чтобы стать профессиональным экспертом. Для этого нужен опыт и одной аппаратуры, пусть и суперсовременный, недостаточно.