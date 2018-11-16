Проверка слуха: в Ангарске догхантеры устроили массовую охоту на собак

Зоозащитники бьют тревогу, а хозяева погибших животных обивают пороги полиции. Одна из пострадавших потеряла сразу двух псов. Она уверена, что догхантеры (охотники на бродячих животных. - Прим. ред.) устроили в Ангарске массовую травлю.

- Собаки умирали в страшных муках, - рассказала она зоозощитникам. - Их сильно рвало, я обнаружила какие-то шарики-гранулы. Выглядели, как цветные шарики, словно пульки для игрушечных пистолетов. Вероятно, в них был яд…

И таких случаев в Ангарске уже несколько - официально четыре. Их подтверждает МВД.

- К сожалению, не все готовы писать заявление, чтобы найти и наказать виновных, - рассказала «Комсомолке» волонтер Екатерина Сахарова из Ангарска. - Не исключаем, что несчастных случаев на самом деле больше. Сейчас мы своими силами пытаемся распространить как можно больше информации о случившемся. Если это спасет хотя бы одну жизнь, наши действия были не напрасны.

Тем временем владельцы собак делятся в соцсетях фотографиями тех самых гранул, которые за считанные минуты способны убить животное. О проблеме знают и в администрации Ангарска:

- Управляющим компаниям поручили усилить контроль на территориях выгула домашних животных. Мы следим за ситуацией, - ответили «КП» в администрации городского округа.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Что делать при отравлении собаки: советы ветеринара 00:00 00:00

Ольга МИХАЙЛЮК, ветеринар:

Нужно вызвать рвоту

- Догхантеры зачастую используют два вида ядов. Одни действуют на нервную систему, другие на пищеварительную и кровообращение. Если вы видите, что у вашей собаки идет пена из пасти, постарайтесь вызвать рвоту у животного. Для этого подойдет перекись водорода. Далее нужно обезвредить токсины, попавшие в организм. Измельченный активированный уголь прекрасно справится с этой задачей. Отрава такого типа действует медленно, на протяжении нескольких дней, в течение этого времени нужно доставить пса в клинику.

Нервнопаралитические яды куда опаснее. Здесь на счету каждая минута. Тело животных сводит судорога, у человека есть в среднем 10 - 15 минут, чтобы спасти питомца. Может помочь укол витамина B6, который нейтрализует яд. Однако какое именно вещество в отраве, вы не знаете, поэтому самый правильный совет, как можно скорее доставить вашего питомца к ветеринару.