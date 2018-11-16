2018-11-16T14:30:15+03:00
Общество

Проверка слуха: в Ангарске догхантеры устроили массовую охоту на собак

В городе только официально зарегистрировано четыре случая отравления псов [аудио]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Проверка слуха: в Ангарске догхантеры устроили массовую охоту на собак.Проверка слуха: в Ангарске догхантеры устроили массовую охоту на собак.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Зоозащитники бьют тревогу, а хозяева погибших животных обивают пороги полиции. Одна из пострадавших потеряла сразу двух псов. Она уверена, что догхантеры (охотники на бродячих животных. - Прим. ред.) устроили в Ангарске массовую травлю.

- Собаки умирали в страшных муках, - рассказала она зоозощитникам. - Их сильно рвало, я обнаружила какие-то шарики-гранулы. Выглядели, как цветные шарики, словно пульки для игрушечных пистолетов. Вероятно, в них был яд…

И таких случаев в Ангарске уже несколько - официально четыре. Их подтверждает МВД.

- К сожалению, не все готовы писать заявление, чтобы найти и наказать виновных, - рассказала «Комсомолке» волонтер Екатерина Сахарова из Ангарска. - Не исключаем, что несчастных случаев на самом деле больше. Сейчас мы своими силами пытаемся распространить как можно больше информации о случившемся. Если это спасет хотя бы одну жизнь, наши действия были не напрасны.

Тем временем владельцы собак делятся в соцсетях фотографиями тех самых гранул, которые за считанные минуты способны убить животное. О проблеме знают и в администрации Ангарска:

- Управляющим компаниям поручили усилить контроль на территориях выгула домашних животных. Мы следим за ситуацией, - ответили «КП» в администрации городского округа.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Что делать при отравлении собаки: советы ветеринара

00:00
00:00

Ольга МИХАЙЛЮК, ветеринар:

Нужно вызвать рвоту

- Догхантеры зачастую используют два вида ядов. Одни действуют на нервную систему, другие на пищеварительную и кровообращение. Если вы видите, что у вашей собаки идет пена из пасти, постарайтесь вызвать рвоту у животного. Для этого подойдет перекись водорода. Далее нужно обезвредить токсины, попавшие в организм. Измельченный активированный уголь прекрасно справится с этой задачей. Отрава такого типа действует медленно, на протяжении нескольких дней, в течение этого времени нужно доставить пса в клинику.

Нервнопаралитические яды куда опаснее. Здесь на счету каждая минута. Тело животных сводит судорога, у человека есть в среднем 10 - 15 минут, чтобы спасти питомца. Может помочь укол витамина B6, который нейтрализует яд. Однако какое именно вещество в отраве, вы не знаете, поэтому самый правильный совет, как можно скорее доставить вашего питомца к ветеринару.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Все живы: в Иркутской области автобус с 14 школьниками столкнулся с трактором
Новые технологии в строительстве и ЖКХ обсудили на семинаре-совещании в Торгово-промышленной палате Восточной Сибири
За 10 месяцев автобусы в Иркутске 65 раз попадали в ДТП
В Учебном центре Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири пройдет семинар «Как управлять персоналом и изменениями сегодня»
Делали закладки: в Братске продавали наркотики через интернет
ГУ МЧС по Иркутской области: жителей региона предупредили, что не стоит планировать дальних поездок в метель, 17 ноября
В Иркутске обновят Дом быта и улицу Урицкого
За вождение в пьяном виде водителя оштрафовали на 100 тысяч рублей в Иркутске
Постояльцев отеля "Кортьярд Марриотт" эвакуировали в Иркутске
«Ростелеком» модернизировал комплекс фотовидеофиксации в Иркутске
Шесть проектов иркутских ученых поддержали грантами РФФИ
Жительница Иркутска поблагодарили сотрудников ДПС за помощь при пожаре
55 зимних переправ откроют в Иркутской области
Водитель КамАЗа задавил рабочего на деляне в Усть-Илимском районе
Девятибалльные пробки образовались в Иркутске
На месте закрывшегося в Иркутске кинотеатра «Чайка» появится молодежный центр
Иркутяне сняли детское немое кино «Пингвины на Байкале»
В Иркутске сегодня откроются две выставки иркутских художников Шипицына и Москвитина
Профессиональная футбольная лига: тренер из Иркутска признан лучшим в группе «Восток»
«Почему мы толстеем?» расскажут иркутянам в библиотеке им.Молчанова-Сибирского
Прогноз погоды в Иркутске: 16 ноября небольшой снег
ДТП под Иркутском: в Хомутово столкнулись пять машин
Третье поражение: «Байкал-Энергия» проиграла «Енисею» в Красноярске
Жители Ангарска сообщают о массовых отравлениях собак
В Иркутской области обновили в два раза больше трасс, чем ранее
Строительство дороги по острову Ольхон могут начать в 2019-м