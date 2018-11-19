Виталий Матюха: Спасибо жителям за неравнодушие и активность

В ноябре Усольский район отмечает день рождения. Строительство новых социальных объектов, благоустройство территорий, разнообразная общественная и культурная жизнь - именно эти направления являются приоритетными для местных властей. О том, какие планы удалось воплотить в жизнь к праздничной дате и что еще предстоит сделать, в интервью «Комсомолке» рассказал мэр Усольского района Виталий Матюха.

Год общественных инициатив

Если в какое-либо дело вкладываешь душу, то и результаты приносят особенное удовольствие. Самим выбрать территорию, которую необходимо преобразить, вместе продумать и обсудить детали - в итоге получается замечательный проект, которым довольны все. Именно в этом и заключается идея так называемых общественных инициатив: люди сами выбирают общественное пространство, которое необходимо привести в порядок. В Усольском районе такая практика широко распространена.

- 2018 год у нас объявлен Годом общественных инициатив, - рассказал Виталий Матюха. - Задачей 2018-го было активизировать население на создание ТОСов, на участие в грантах, на совместную деятельность. Было запланировано много новых мероприятий, таких как ярмарка общественных инициатив, конкурс молодежных инициатив, молодежный форум и другие.

- В результате в грантах в 2018 году участвовало 24 проекта, что является для нас рекордом, - продолжает Виталий Матюха. - Восемь из них получили из бюджета администрации Усольского района по 50 тысяч рублей, еще восемь поддержал Благотворительный фонд Павла Сумарокова. Реализовать еще четыре проекта помогли предприниматели Усольского района.

По словам Виталия Матюхи, такая практика дает свои результаты: в каждый проект жители вкладывают не только свои труды, но и привлекают дополнительные средства. Например, Аллея любви в Железнодорожном обошлась не в 50 тысяч рублей, выделенных из бюджета, а примерно в 180 тысяч: кто-то привез щебень, кто-то самостоятельно сделал скамейки и т.д. И таких примеров масса. Например, в деревне Бадай, где всего 200 жителей, нет Дома культуры, зато здесь появилась, благодаря неравнодушию селян, уютная летняя концертная площадка.

Словом, жители с удовольствием проявляют активность, им нравится видеть результаты своих трудов. В прошлом году в районе было зарегистрировано два ТОСа, в этом их уже 12.

- Мы надеемся, что это направление будет развиваться и дальше. Нам важно, чтобы жители сами были инициаторами положительных перемен, - добавляет Виталий Матюха. - 30 ноября у нас в четвертый раз пройдет гражданский форум, на котором мы подведем итоги выполненных работ, обменяемся опытом и обсудим планы на следующий год. Я же хочу поблагодарить жителей за неравнодушие и активность.

Строим социальные объекты

- Мы стремимся к лучшему. Благодаря этому многие планы действительно удается воплощать в жизнь, - продолжает Виталий Матюха. - Я вступил в должность в 2012 году, тогда перед нашей командой была цель увеличить бюджет. И нам это удалось: казна района выросла с 700 миллионов до 1,5 миллиарда рублей. Еще несколько лет назад не верилось, что это возможно. Однако, как показывает жизнь, все реально. Просто необходимо работать и ставить амбициозные задачи. И теперь мы хотим увеличить цифру до двух миллиардов. Я думаю, это реально, так как в следующем году запланировано много интересных проектов.

Большая стройка кипела и в этом году: в Усольском районе открыли два важных социальных объекта. В поселке Железнодорожном заработал Дом культуры со спортивным залом стоимостью 78,5 миллиона рублей. Стройка длилась два года. А в поселке Белореченском начал работать физкультурно-оздоровительный комплекс, создание которого обошлось в 62 миллиона рублей.

- Здесь мы тоже учли мнения жителей и с помощью интернет-голосования выбрали названия для этих долгожданных объектов, - продолжает Виталий Матюха. - В итоге Дом культуры стал называться «Импульс», а ФОК - «Лидер».

В настоящее время в районе строят два детских сада. Одно современное дошкольное учреждение появится в селе Мальта, а второе в Биликтуе.

- Нам пришлось долго добиваться, чтобы в Мальте приступили к строительству садика - прежний стал настолько ветхим, что его едва не закрыли, - говорит Виталий Матюха. - Спасибо губернатору Сергею Левченко, благодаря которому стройка началась. Совсем скоро дети пойдут в красивый, современный садик под названием «Мамонтенок». В Биликтуе же вообще не было дошкольного учреждения, поэтому его появление в конце года станет особенным событием для местных жителей. Здесь садик будет называться «Ручеек». Это еще одна наша сбывшаяся мечта!

Также важно, что все малокомплектные школы поселков Тальяны, Раздолье, сел Хайта, Биликтуй, деревень Холмушино, Култук, Целоты оборудованы теплыми туалетами. Кроме того, появились биотуалеты для детей младших классов в деревне Сапиновке и поселке Октябрьском.

Эффективной оказалась и кадровая политика - в район в этом году приехали 36 молодых педагогов. Некоторым из них предоставили жилье.

В конце года в селе Биликтуй откроется красивый детский сад «Ручеек»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перезагрузка на успех

Жители поселка Тальяны и ближайших населенных пунктов отметили праздник - в торжественной обстановке здесь открыли новую высоковольтную линию электропередачи. Долгие годы в этом муниципальном образовании, из-за того, что два достаточно больших таежных муниципальных образования - Тальянское и Раздольинское - находились на одной линии, часто случались отключения электроэнергии.

В 2014 - 2015 годах началась новая веха развития поселка Тальяны и близлежащих территорий - электроснабжение Усольского района вошло в список приоритетных объектов строительства электросетевого комплекса.

Долгожданное строительство высоковольтной линии ВЛ-10 кВ «Пионерская - Тальяны» протяженностью 69 километров началось два года назад и выполнено в срок. Проблемы с электроснабжением решены и в деревне Ивановка, и в поселке Ходарей. От основной линии на данные территории идут ответвления. Надежного и качественного электроснабжения местные жители ждали более 60 лет.

- Это большая наша победа! - считает Виталий Матюха. - В планах также провести линии электропередачи к поселкам Октябрьский и Манинск, сегодня их жители получают электроэнергию от дизельных электростанций. Первый, кстати, недавно прославился на всю страну: здесь, где свет включали на несколько часов в день, на местной школе установили солнечные батареи! У детей появилась возможность пользоваться ноутбуками.

Спортивная и культурная жизнь

Оборудование в населенных пунктах многофункциональных спортивных площадок, детских городков, новый ФОК - в территории уделяют большое внимание спорту. Культурная жизнь тоже имеет большое значение для жителей района.

Победа районного дома культуры в федеральном конкурсе по поддержке кинотеатров позволила получить современное цифровое оборудование для демонстрации кинофильмов. На днях состоится открытие цифрового кинотеатра.

Кроме того, в планах привести в порядок гарнизонный Дом офицеров, который находился в ведении Министерства обороны РФ. В последние годы здание не работало, дети, молодежь и жители поселка остались без учреждения культуры. Несколько лет назад началась работа по передаче объекта муниципалитету. Здание большое - 2,5 тысячи квадратных метров. Зрительный зал на 400 мест. Здесь предстоит большой ремонт!

- Планов много, - подводит итог Виталий Матюха. - Например, в 2019-м запланировано строительство детского сада в Хайте, школы-сада в деревне Большежилкина, Дома культуры в Тальянах. Приступим к проектированию Дома культуры со спортивным залом в Тайтурке. В поселке Белореченском планируем приступить к проектированию бассейна. Это основные крупные социальные объекты, которые нам необходимы. В целом же будем стремиться и дальше много трудиться на благо нашего Усольского района.