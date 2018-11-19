2018-11-19T13:22:07+03:00
Происшествия

Мать и двое детей погибли на пожаре в Иркутской области

Эксперты выясняют причины случившегося
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Мать и двое детей погибли на пожаре в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской областиМать и двое детей погибли на пожаре в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Трагедия произошла в селе Большеокинское Братского района. Днем 19 ноября в спасательную службу поступил звонок, очевидцы сообщали о пожаре в двухквартирном доме. К моменту прибытия первых пожарных бригад половина здания, где проживала многодетная семья, уже была охвачена огнем. Неравнодушные свидетели успели вынести из горящей квартиры 3-летнего малыша, его доставили в больницу с отравлением угарным газом. Он единственный кто выжил из его семьи. На полу в коридоре пожарные обнаружили тела погибших: два мальчика 2 лет и 8 месяцев, а также их 24-летнюю мать.

- Спасателям удалось защитить от огня вторую квартиру, - сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области. – Площадь пожара составила 50 кв.м.

На месте трагедии работают дознаватели и эксперты пожарного надзора, которые выясняют причины этого ужасного инцидента.

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