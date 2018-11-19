В Иркутской области растет число больных ОРВИ и гриппом

- Но количество заразившихся все больше, - отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, - Так, за прошедшую неделю зарегистрировано 12,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших, конечно, больше всего детей -9,5 тысяч.

По данным лабораторного на территории Иркутской области среди населения преимущественно циркулируют различные виды респираторных вирусов: риновирусы, аденовирусы, парагрипп. Вакцины против гриппа поставили 32,2% населения.

Отдельное внимание эпидемиологи обратили на обстановку в северном Жигаловском районе. Там за прошедшую неделю обратилось за медицинской помощью с симптомами респираторных заболеваний 22 человека. Однако распространение заболеваемости ниже уровня эпидемического порога на 4,7%. Но при этом многие тянут с визитом к врачу, пока не окажутся в больнице с пневмониями.

-Всего предварительный диагноз внебольничной пневмонии выставлен 12 заболевшим, из них 10 - дети до 18 лет, - сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. -При медицинском осмотре пациентов бригадой специалистов Министерства здравоохранения Иркутской области диагноз подтвержден у 8-ми пациентов, в том числе у 6-ти детей и 2-х взрослых.

Пробы биоматериала от больных из Жигаловского района изучили. Причиной болезни стали возбудители самых разных вариантов ОРВИ: пневмококки, парагрипп, риновирусы, бокавирусы, микоплазма. Положительных находок гриппа не обнаружено.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Замминистра здравоохранения Елена ГОЛЕНЕЦКАЯ

-На сегодняшний день на территории Жигаловского района фиксируется обычный подъем ОРВИ, что бывает каждый год осенью и зимой. Да, действительно, здесь зафиксированы пневмонии, на момент выезда бригады Минздрава -4. Да, оттуда перевозили детей в возрасте до одного года на лечение в Иркутск. В отделении находятся от 15 до 20 детей и с респираторными, и с другими заболеваниями, это обычное явление. 10 случаев болезни в Жигалово - это немного для большого поселка. В ближайшем к Жигалово поселке - еще 10 случаев, при этом 8 заболевших - члены одной семьи, в силу обстоятельств тесно общающиеся друг с другом. Еще 2 случая приходится на другие населенные пункты.