2018-11-18T05:35:46+03:00
Дом. Семья

Спасти трех медведей: питомник К-9 собирает деньги на вольер для хищников, которых содержат в придорожном кафе под Иркутском

Косолапые могут в любой момент вырваться из клетки, либо погибнуть
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Спасти трех медведей: питомник К-9 собирает деньги на вольер для хищников, которых содержат в придорожном кафе под ИркутскомСпасти трех медведей: питомник К-9 собирает деньги на вольер для хищников, которых содержат в придорожном кафе под ИркутскомФото: Дмитрий НИСИФОРОВ
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Вместо просторной тайги тесная клетка, а вместо мягкой и теплой берлоги холодный пол. Похоже, трем медведям - Саше, Маше и Паше, которые уже несколько лет ютятся в вольере около придорожного кафе на выезде из Шелехова, вновь предстоит зимовать в невыносимых условиях.

Один из этих косолапых прославился тем, что в августе прошлого года откусил руку посетителю кафе, который решил покормить медведя. Тогда 42-летний мужчина, разгоряченный крепкими напитками, взял банку сгущенки, перемахнул через забор и попробовал вручить ее зверю в лапы. Топтыгин в прямом смысле вырвал лакомство прямо с рукой. Вообще для посетителя кафе тогда все могло закончиться гибелью, если бы на помощь ему не прибежал владелец заведения, который в одиночку отбил человека у разъяренных животных.

- Мишки появились в кафе вовсе не для рекламы, - рассказывал тогда «Комсомольской правде» в Иркутске владелец. – Друзья привезли мне их совсем маленькими. Мать медвежат, видимо, убили браконьеры. Я решил их оставить.

После инцидента ходили слухи, что животных, скорее всего, усыпят. Этого не произошло, но и условия их содержания почти за полтора года не изменились. Об этом узнали сотрудники иркутского питомника К-9. Они приезжали навестить медведей две недели назад - после спасения льва, которого хозяин держал голодом в неимоверных условиях во дворе частного дома под Иркутском.

- Действительно, это те самые медведи и живут они все в том же вольере, - рассказывает "Комсомолке" руководитель питомника К-9 Вячеслав Славин. - Сразу скажу, что это опасно не только для животных, но и для людей. Дело в том, что медведям пора ложиться в спячку, так как наступают морозы, но сделать они этого не могут. Берлоги в клетке нет, кормят их не так, как положено, поэтому сейчас животные будут очень агрессивными и при желании просто разломают слабенькую клетку и вырвутся наружу. А на территории в этот момент могут быть посетители, дети часто приходят на них поглядеть.

Идеальный выход из этой ситуации, по словам специалистов, один: питомник готов забрать косолапых, но прежде нужно построить специальный вольер с берлогой, где мишки смогут перезимовать. И сделать это нужно как можно быстрее. На материалы потребуется 80 тысяч рублей. Перевезти хищников питомник сможет своими силами, сварщик в приюте тоже есть.

- Сначала их придется откормить и примерно через месяц они бы заснули, - продолжает Вячеслав Славин. – Ну а к апрелю, когда проснутся, мы бы им подыскали новое местечко.

Этой историей заинтересовались не только зоозащитники, но и простые граждане, которые увидели информацию в интернете. Нам уже звонят из Перми, Кемерова, обещают помочь.

ВНИМАНИЕ!

Если вы хотите помочь животным обрести новое уютное жилье, обращайтесь к руководителю питомника К-9 Вячеславу Славину или в редакцию «Комсомольской правды» в Иркутске.

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