2018-11-17T05:14:44+03:00
Наука

Леониды, вперед: звездопад 17 и 18 ноября будут наблюдать жители Иркутска

В эти выходные с неба прольются Леониды, самый яркий метеорный дождь осени
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Леониды, вперед: звездопад 17 и 18 ноября будут наблюдать жители Иркутска. Фото: NASAЛеониды, вперед: звездопад 17 и 18 ноября будут наблюдать жители Иркутска. Фото: NASA
Изменить размер текста:

Ура, хорошая погода! С утра, несмотря на предостережения о возможной метели, на небе над Иркутском ни облачка. Хотя, если судить по прогнозу погоды, небольшой снег все-таки возможен. Не помешал бы он любимому развлечению многих горожан -возможности наблюдать за ночным небом. Ведь на эти выходные "запланированы" Леониды. Их рекомендуют смотреть рано утром, когда сила метеорного потока достигает 15 падающих звезд в минуту.

Леониды -это космический "мусор", отколовшийся от кометы Темпеля-Таттла. Период ее обращения вокруг Солнца составляет 33,2 года, а в следующий раз комета приблизится к нему в 2031 году. Тогда звездопад будет еще круче. Но и сейчас можно загадать сотни желаний. Метеоры летят к нам с огромной скоростью, самые быстрые мы видим желтыми и оранжевыми, а тех, что помедленне - зелеными.

- Название метеорного потока связано с созвездием Льва – если мы проложим «обратные пути» наблюдаемых в эти ночи метеоров, они пересекутся на небольшом участке неба в этом созвездии, - говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – Наибольшая активность этого потока обычно отмечается под утро, перед самым рассветом, поэтому, если вы хотите считать «падающие звёзды» в эти выходные, нужно будет рано встать.

Первые энтузиасты уже побывали на наблюдениях метеорного потока Леониды рано утром в субботу 17 ноября в парке поселка Мамоны. Там даже табличка присутствует - «Здесь наблюдают метеоры». Но собраться и уехать из дома так рано в этот день смогли не все.

Никто не мешает иркутянам сделать это самостоятельно ночью с субботы на воскресенье, выехав за город. Можно в те же Мамоны, а можно - на машине на собственную дачу. Главное - подальше от огней большого города. Кстати, этими выходными можно не ограничиваться. Если вы можете поехать посмотреть падающие звезды чуть позднее -это тоже возможно, хотя число звезд на небе будет и поменьше.

Пылинки, которые оставляют на небе яркие следы, испаряясь от трения в верхних слоях атмосферы, слишком маленькие и быстрые. Поэтому оптические приборы для наблюдения метеорных потоков не нужны - это одно из немногих астрономических явлений, которые наблюдаются невооружённым глазом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Беларусь хочет поставлять в Иркутск электробусы и закупать самолеты МС-21
Мечты сбываются: волонтеры исполнили заветное желание тяжелобольной пенсионерки из Иркутска
ДТП со школьным автобусом в Зиминском районе: к расследованию причин аварии подключился следственный комитет
Все живы: в Иркутской области автобус с 14 школьниками столкнулся с трактором
Новые технологии в строительстве и ЖКХ обсудили на семинаре-совещании в Торгово-промышленной палате Восточной Сибири
За 10 месяцев автобусы в Иркутске 65 раз попадали в ДТП
В Учебном центре Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири пройдет семинар «Как управлять персоналом и изменениями сегодня»
Делали закладки: в Братске продавали наркотики через интернет
ГУ МЧС по Иркутской области: жителей региона предупредили, что не стоит планировать дальних поездок в метель, 17 ноября
В Иркутске обновят Дом быта и улицу Урицкого
За вождение в пьяном виде водителя оштрафовали на 100 тысяч рублей в Иркутске
Постояльцев отеля "Кортьярд Марриотт" эвакуировали в Иркутске
«Ростелеком» модернизировал комплекс фотовидеофиксации в Иркутске
Шесть проектов иркутских ученых поддержали грантами РФФИ
Жительница Иркутска поблагодарили сотрудников ДПС за помощь при пожаре
55 зимних переправ откроют в Иркутской области
Водитель КамАЗа задавил рабочего на деляне в Усть-Илимском районе
Девятибалльные пробки образовались в Иркутске
На месте закрывшегося в Иркутске кинотеатра «Чайка» появится молодежный центр
Иркутяне сняли детское немое кино «Пингвины на Байкале»
В Иркутске сегодня откроются две выставки иркутских художников Шипицына и Москвитина
Профессиональная футбольная лига: тренер из Иркутска признан лучшим в группе «Восток»
«Почему мы толстеем?» расскажут иркутянам в библиотеке им.Молчанова-Сибирского
Прогноз погоды в Иркутске: 16 ноября небольшой снег
ДТП под Иркутском: в Хомутово столкнулись пять машин
Третье поражение: «Байкал-Энергия» проиграла «Енисею» в Красноярске
Жители Ангарска сообщают о массовых отравлениях собак
В Иркутской области обновили в два раза больше трасс, чем ранее
Строительство дороги по острову Ольхон могут начать в 2019-м