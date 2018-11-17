Леониды, вперед: звездопад 17 и 18 ноября будут наблюдать жители Иркутска

Ура, хорошая погода! С утра, несмотря на предостережения о возможной метели, на небе над Иркутском ни облачка. Хотя, если судить по прогнозу погоды, небольшой снег все-таки возможен. Не помешал бы он любимому развлечению многих горожан -возможности наблюдать за ночным небом. Ведь на эти выходные "запланированы" Леониды. Их рекомендуют смотреть рано утром, когда сила метеорного потока достигает 15 падающих звезд в минуту.

Леониды -это космический "мусор", отколовшийся от кометы Темпеля-Таттла. Период ее обращения вокруг Солнца составляет 33,2 года, а в следующий раз комета приблизится к нему в 2031 году. Тогда звездопад будет еще круче. Но и сейчас можно загадать сотни желаний. Метеоры летят к нам с огромной скоростью, самые быстрые мы видим желтыми и оранжевыми, а тех, что помедленне - зелеными.

- Название метеорного потока связано с созвездием Льва – если мы проложим «обратные пути» наблюдаемых в эти ночи метеоров, они пересекутся на небольшом участке неба в этом созвездии, - говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – Наибольшая активность этого потока обычно отмечается под утро, перед самым рассветом, поэтому, если вы хотите считать «падающие звёзды» в эти выходные, нужно будет рано встать.

Первые энтузиасты уже побывали на наблюдениях метеорного потока Леониды рано утром в субботу 17 ноября в парке поселка Мамоны. Там даже табличка присутствует - «Здесь наблюдают метеоры». Но собраться и уехать из дома так рано в этот день смогли не все.

Никто не мешает иркутянам сделать это самостоятельно ночью с субботы на воскресенье, выехав за город. Можно в те же Мамоны, а можно - на машине на собственную дачу. Главное - подальше от огней большого города. Кстати, этими выходными можно не ограничиваться. Если вы можете поехать посмотреть падающие звезды чуть позднее -это тоже возможно, хотя число звезд на небе будет и поменьше.

Пылинки, которые оставляют на небе яркие следы, испаряясь от трения в верхних слоях атмосферы, слишком маленькие и быстрые. Поэтому оптические приборы для наблюдения метеорных потоков не нужны - это одно из немногих астрономических явлений, которые наблюдаются невооружённым глазом.