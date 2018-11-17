2018-11-17T09:54:31+03:00
Происшествия

Рейсовый автобус № 654 "Тальяны-Ангарск" столкнулся с КАМАЗом, жертв нет

Троим пострадавшим в аварии с автобусом № 654 "Тальяны-Ангарск" оказана медицинская помощь, их доставили в больницу
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Рейсовый автобус № 654 "Тальяны-Ангарск" столкнулся с КАМАЗом, жертв нет . Фото: Яндекс карты.Рейсовый автобус № 654 "Тальяны-Ангарск" столкнулся с КАМАЗом, жертв нет . Фото: Яндекс карты.
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В таких случаях говорят - повезло. А прибыв домой, нервно пьют валерьянку или что покрепче и отмечают второе рождение. В Усольском районе, совсем недалеко отъехав от автостанции, столкнулся с КАМАЗом автобус № 654 "Тальяны-Ангарск" . Видимо, не на большой скорости и не очень сильно. Иначе последствия были бы весьма плачевными. Сейчас уже можно сказать - обошлось.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что в салоне автобуса находилось 20 пассажиров, 10 из них были осмотрены медиками, троим потребовалась госпитализация, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. -Предварительно у пострадавших диагностированы ушибы и переломы.

Сейчас выясняются все причины этой аварии. По ее результатам виновник, а это может быть и водитель старенького автобуса "АзиаКосмос", и грузовика, и они оба, будут привлечены к ответственности. Напомним, вчера произошла еще одна похожая авария - перевернулся школьный автобус, по счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв. Напомним, авария произошла днем, 16 ноября на трассе Черемшанка-Саянск. 64-летний водитель автобуса «ПАЗ», в котором находилось 14 школьников, обгоняя машину, врезался в трактор МТЗ-80 и не справившись с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

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