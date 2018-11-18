2018-11-17T19:16:21+03:00
Общество

Погода на 18 ноября в Иркутске: днем похолодает до -13

Снега в Иркутске не ожидается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 18 ноября в Иркутске: днем похолодает до -13Погода на 18 ноября в Иркутске: днем похолодает до -13Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Зима все ближе и в Иркутске становится с каждым днем все холоднее. Так что осеннюю одежду горожанам можно уже постепенно убирать в шкаф. В ночь на воскресенье, 18 ноября столбик термометра в нашем городе опустился до -18, -20 градусов. Днем будет немного теплее -11, -13. Снега не ожидается, ветер подует западный, юго-западный 3-8 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, правда местами возможен небольшой снег, утром при прояснении туман, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью в западных, северо-западных, центральных и южных районах -18,-23°, при прояснении -28,-33°, в северных и верхнеленских районах -23,-28°, местами -33,-38º, днём -11,-16°, в пониженных формах рельефа -21,-26 градусов.

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