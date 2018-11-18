Миллионер из шоу «Замуж за Бузову» сделал предложение руки и сердца иркутянке

Участник популярного шоу «Замуж за Бузову» Евгений Назаров нашел себе невесту из Иркутска. Причем в чувствах долларового миллионера к сибирской девушке Марине сомневаться не приходиться. На днях он опубликовал на своей страничке в инстаграме видео, как он делает сибирячке предложение руки и сердца.

- Друзья, вчера я сделал очень важный шаг в жизни — сделал предложение своей любимой девушке», - подписал Евгений Назаров ролик в посте. - Милая я очень рад что тебя встретил, ждал тебя всю жизнь, ты самая волшебная в мире.

Добавим, что иркутянка ответила миллионеру взаимностью и сразу сказала свое «да». Когда и где состоится свадьба Евгений Назаров пока не сообщил.

Телепроект «Замуж за Бузову» прошел на одном из телеканалов этого года. В шоу поклонники певицы Ольги Бузовой сражались за ее сердце. По правилам проекта каждый участник перед церемонией мог отказаться от участия и забрать предложенные деньги. Так сделал и Евгений Назаров, который вместо выхода в финал, ушел из шоу, причем не с пустыми руками. Он забрал 1 миллион рублей.