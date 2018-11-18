2018-11-18T17:33:11+03:00
Общество

Миллионер из шоу «Замуж за Бузову» сделал предложение руки и сердца иркутянке

Сибирячка ответила Евгению Назарову «да» [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Тот самый миллионер Евгений Назаров. Фото: соцсетиТот самый миллионер Евгений Назаров. Фото: соцсети
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Участник популярного шоу «Замуж за Бузову» Евгений Назаров нашел себе невесту из Иркутска. Причем в чувствах долларового миллионера к сибирской девушке Марине сомневаться не приходиться. На днях он опубликовал на своей страничке в инстаграме видео, как он делает сибирячке предложение руки и сердца.

- Друзья, вчера я сделал очень важный шаг в жизни — сделал предложение своей любимой девушке», - подписал Евгений Назаров ролик в посте. - Милая я очень рад что тебя встретил, ждал тебя всю жизнь, ты самая волшебная в мире.

Добавим, что иркутянка ответила миллионеру взаимностью и сразу сказала свое «да». Когда и где состоится свадьба Евгений Назаров пока не сообщил.

Телепроект «Замуж за Бузову» прошел на одном из телеканалов этого года. В шоу поклонники певицы Ольги Бузовой сражались за ее сердце. По правилам проекта каждый участник перед церемонией мог отказаться от участия и забрать предложенные деньги. Так сделал и Евгений Назаров, который вместо выхода в финал, ушел из шоу, причем не с пустыми руками. Он забрал 1 миллион рублей.

nazarovevgeny.runazarovevgeny.ru
Миллионер из шоу "Замуж за Бузову" делает предложение иркутянке
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