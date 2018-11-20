2019-01-22T12:34:47+03:00
Общество

Леди в погонах – 2019: выбираем самую очаровательную участницу

«Комсомолка» второй год подряд запускает конкурс для тех, кто служит родине. Итоги подведем к Международному женскому дню.
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Как же идет форма женщинам, которые служат в правоохранительных органах, в разных госслужбах... Эти леди очаровательны и обаятельны, но с характером, ответственны и дисциплинированы. На работе они безупречны, дома – хранительницы семейного очага.

«Комсомольская правда» второй год подряд запускает конкурс «Леди в погонах». Условия участия очень просты: нужно загрузить фото (форма загрузки ниже) или прислать снимок на почту yana.lisina@phkp.ru. Не забудьте указать свое имя, фамилию, город и желательно немного рассказать о себе. Пусть о вас узнает вся область, а ваш жизненный путь, быть может, станет для кого-то примером. Расскажите и о своей профессии, почему выбрали именно ее? Ведь носить погоны – это всегда гордость, достоинство и честь!

В конкурсе может принять участие абсолютно любая женщина, которая работает в полиции, следственном комитете, прокуратуре, федеральной службе исполнения наказания, федеральной службе судебных приставов, в армии и т.д.

Голосование открыто с 1 декабря 2018 года по 20 февраля 2019 года. Победительниц и призеров мы наградим в канун Международного женского дня. Для вас мы готовим дипломы и подарки. Победительница также станет героиней программы на радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FМ. Также в газете и на нашем сайте мы сделаем итоговую публикацию о победителях и фотосессию.

И помните – голосование народное! Победители определятся большинством голосов! Так что именно пользователи интернета выберут самых достойнейших из достойных, независимо от званий и регалий.

Напомним, в начале этого года мы проводили конкурс «Леди в погонах». Тогда абсолютными лидерами голосования стали представительницы ГУФСИНа. Посмотрим, кому улыбнется фортуна в этот раз.

Положение о конкурсе

Партнеры конкурса

г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 167/5.

тел. (3952) 798-845

проварикоз.рф

г. Иркутск, ул. г. Иркутск ул. Тимирязева, 26

ул. Ленская, 1Б

ул. Депутатская, 15.

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