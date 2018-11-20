Приангарье и Беларусь: сотрудничество укрепляется

В Минске состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. С начала года регион увеличил торговый оборот с республикой на 33%. Объем торговли превысил 74 млн долларов. И это не предел. Беларусь готова поставлять в Сибирь свою знаменитую технику, а также вкуснейшие продукты. В рамках визита делегации Иркутской области в республику достигнут целый ряд договоренностей. Направления сотрудничества будут расширяться.

Региону предложили строительные услуги

Александр Лукашенко на встрече с главой Иркутской области сообщил, что за два года, прошедших с предыдущего визита сибирской делегации, достигнутые договоренности получили практическую реализацию. В результате вырос взаимный товарооборот и есть резервы для его дальнейшего увеличения.

В настоящее время продолжаются поставки из Иркутской области в Беларусь продукции лесоперерабатывающей, металлургической, химической и сельскохозяйственной отраслей.

Александр Лукашенко обозначил несколько перспективных направлений сотрудничества. В частности, это долгосрочное развитие кооперационных связей между белорусскими и иркутскими промышленными предприятиями, поставки техники - «БелАЗов», автобусов, тракторов, кормо- и зерноуборочных комбайнов, которые по своим техническим характеристикам и качеству не уступают зарубежным аналогам и при этом имеют более конкурентную цену.

Еще одно направление взаимодействия - переработка деловой древесины. Как отметил Александр Лукашенко, в Беларуси есть предприятие, которое производит современные лесозаготовительные комплексы. Также республика готова принимать участие в реализации на территории Приангарья строительных проектов.

Перспективно сотрудничество и в сфере сельского хозяйства. Оно уже развивается по таким направлениям, как животноводство, растениеводство, внедрение передовых технологий.

- Вы должны знать, что мы к вам относимся, как к близким и родным людям. Мы всегда готовы поделиться всем тем, что у нас есть, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Если мы на Сахалине смогли создать комплекс по производству молока, то в Иркутской области сам Господь велел.

Сергей Левченко на встрече отметил, что Приангарье открыто для общения и поиска новых векторов сотрудничества на долгосрочной основе.

- На протяжении многих лет Республика Беларусь остается одним из ведущих партнеров в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Иркутской области и стран СНГ, она занимает второе место среди стран Содружества по объему внешнеторгового оборота, - сказал губернатор.

В планах - создать совместный торговый дом

В рамках визита в Бресте состоялось третье заседание рабочей группы по сотрудничеству Иркутской области и Республики Беларусь. Напомним, что такая группа была создана для координации реализации соглашения, подписанного в декабре 2016 года. По итогам встречи губернатор Сергей Левченко и председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис подписали протокол, в котором отражены новые направления совместной работы.

Анатолий Лис отметил, что в рамках соглашения делается многое. Помимо значительного увеличения товарооборота есть успехи и в других сферах. Так, белорусские аспиранты проходили стажировку в Иркутской области, молодые представители Беларуси побывали на молодежном форуме «Байкал», в ноябре школьники Приангарья приняли участие в военно-патриотической экспедиции «Дороги Победы: от Иркутска до Москвы, до Бреста».

Он также подчеркнул, что стороны настроены на развитие различных векторов сотрудничества.

Сергей Левченко обратил внимание на необходимость создания совместных производств. Кроме того, по мнению губернатора, при поставках белорусской продукции в Иркутскую область нужно исключить посредников. Такая мера позволит существенно снизить стоимость ввозимых в регион товаров.

На этом же заседании Агентством по туризму Иркутской области и Управлением спорта и туризма Брестского областного исполнительного комитета был подписан протокол о намерениях. Руководитель агентства Екатерина Сливина пригласила белорусскую сторону принять участие в XXII Международной туристской выставке «Байкалтур», которая пройдет в Иркутске в марте 2019 года.

Плюс ко всему, соглашение о сотрудничестве заключили Министерство сельского хозяйства Иркутской области и ОАО «Гомсельмаш».

Состоялся форум деловых контактов с участием экспортеров Брестской области и представителей делегации Приангарья.

- За два года, прошедших с момента создания рабочей группы по сотрудничеству, мы поднялись на следующую ступеньку, - подчеркнул Сергей Левченко. - Мы уже обсуждаем создание конкретных совместных производств, думаем о том, как отработать схему поставок продукции.

Сегодня Иркутская и Брестская области рассматривают возможность создания совместного Торгового дома на паритетных условиях. Это поможет снизить риски при колебаниях курсов валют и расширить спектр товаров, поставляемых в Приангарье.

Делегация региона ознакомилась с белорусским опытом строительства тепличных комплексов.Фото: Александр ШУДЫКИН

В Иркутске обкатают электробусы

В Беларуси делегация региона посетила и целый ряд предприятий. Одно из них производит общественный электротранспорт, в том числе электробусы.

Сергей Левченко отметил, что в Иркутской области дешевая электроэнергия, поэтому использовать электротранспорт в Приангарье гораздо выгоднее, чем в других субъектах РФ. В настоящее время рассматривается возможность пилотной обкатки техники на территории региона в зимних условиях с одновременной организацией системы сервиса, обслуживания, ремонта.

Также представители Приангарья посетили агрокомбинат, который занимается разведением крупного рогатого скота, прудовой рыбы, растениеводством, выпускает комбикорм, белково-витаминные добавки.

Объектом визита стало и современное молокоперерабатывающее предприятие, ориентированное на детское питание.

Кроме того, делегация побывала в многоотраслевом сельскохозяйственном производственном кооперативе, который специализируется на производстве свинины, говядины, мяса птицы, а также молока. Продукцию перерабатывают и реализуют в торговых сетях.

- Мы увидели очень хорошие технологии. Например, по доению карусельного типа. Система очень простая и экономичная. В Иркутской области данная технология используется, но пока недостаточно. Я думаю, мы сможем распространить ее на весь регион, и эффект будет хороший. Кроме того, мы готовы совместно создавать сельхозпредприятия. Иркутская область большая, везти молоко иногда далеко, его нужно перерабатывать на месте, и для этого требуется оборудование, - сказал Сергей Левченко.

Как отметил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, аграрии Иркутской области за пять лет купили у предприятий из Белоруссии 685 единиц техники. Среди них девять зерноуборочных комбайнов, 12 кормоуборочных, 14 кормораздатчиков и 650 тракторов. Также в Приангарье ведется модернизация молочно-товарных ферм с применением белорусского стойлового и доильного оборудования.

Говоря об экспорте, Илья Сумароков подчеркнул, что из Иркутской области в Республику Беларусь в 2015 - 2018 годах продукции растительного происхождения поставили на 5,9 млн долларов, общий вес достиг 11,9 тыс. тонн.

В структуре экспорта Приангарья по таким товарам Республика Беларусь находится на втором месте после Монголии. Показатели - 28% против 53%. Также из Иркутской области в Беларусь экспортируют напитки. Оборот в 2015 - 2018 годах достиг 21,9 тыс. долларов, общий вес - 34,3 тонны.

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