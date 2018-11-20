2018-11-20T12:06:40+03:00
Общество

Проверка слуха: эпидемия пневмонии бушует в Жигаловском районе

В минздраве и роспотребнадзоре говорят о сезонном подъеме заболеваемости
Яна ЛИСИНА
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Проверка слуха: эпидемия пневмонии бушует в Жигаловском районе.Проверка слуха: эпидемия пневмонии бушует в Жигаловском районе.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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- Все тихо и спокойно, паники нет, - говорит жительница поселка Жигалово Ирина. В личной беседе с корреспондентом «КП» она рассказала, что в местной больнице действует карантин. Пациенты могут общаться с родственниками только через окошечки. Посещение больных ограничили. Все эти меры ввели из-за того, что в районе много заболевших ОРВИ.

Казалось бы обычная ситуация в это время года. Обычно в ноябре-декабре нас атакуют вирусы. Однако северяне не просто простужаются, а болеют пневмонией.

- За последнюю неделю в Жигаловском районе отмечен рост заболеваемости пневмониями, - сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.- Этот диагноз поставили 12 заболевшим, из них 10 - дети.

Эпидемия?! В соцсетях и СМИ стали муссировать новость.

- Ходят слухи, что умерли два ребенка, - передают из уст в уста местные жители.

- На самом деле никакой эпидемии нет, - опровергают специалисты на местах. – Да, есть подъем, но не критический.

Тем не менее, в Жигаловский район отправилась комиссия минздрава, в которую вошел и инфекционист. Врачи осмотрели всех пациентов и подтвердили диагноз «пневмония» восьми местным жителям – шестерым детям и двум взрослым. Взяли анализы и уже ясно, что возбудитель коварного заболевания у всех разный - пневмококки, парагрипп, риновирусы и другие. Много это или мало для района – специалисты говорят, что норма.

- Ситуация в Жигалово обросла большим количеством толкований, хотя сегодня там нет никакой эпидемии, - комментирует замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая. – Здесь мы наблюдаем обычный сезонный подъем заболеваемости. В отделении

находятся от 15 до 20 детей - это нормальная загрузка для этой районной больницы в это время.

По словам Голенецкой, врачи зафиксировали 10 случаев вирусными инфекциями в самом Жигалово и еще столько же в небольшом селе вблизи районного центра. Но там восемь из десяти заболевших – это члены одной семьи. Тем не менее, ситуация под контролем областных ведомств, некоторых больных отправили лечиться в Иркутск. Правда, не понятно по этой ли причине или в связи с другими заболеваниями. Также в школах и детсадах усилили контроль над тем, чтобы дети с насморком, кашлем или температурой не посещали занятия, а лечились дома, чтобы не заражать других. В целом же заболеваемость ОРВИ и гриппом – ниже эпидпорога не только на севере региона, но и по всей Иркутской области. На прошлой неделе к медикам за помощью с жалобами не недомогание обратились чуть больше 12 тысяч человек.

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