Правительство поможет: субсидированные билеты доступны из Иркутска в Санкт-Петербург и Сочи

Перелет из Иркутска в Санкт-Петербург всего за несколько тысяч рублей даже в разгар туристического сезона? Вскоре это станет реальностью. Правительство внесло изменения в правила дополнительного финансирования регионального авиасообщения.

Уже известно, что льготные билеты будут продаваться в течение всего года. Раньше их можно было приобрести лишь с 1 марта по 1 декабря. К жителям Иркутской области станут ближе направления: Санкт-Петербург, Сочи, Нерюнгри, Олекминск, Полярный. В обе стороны.

За возможность пройтись по Невскому проспекту или набережной Фонтанки нужно будет заплатить всего 6300 рублей. Полет в Сочи обойдется чуть дороже - 6800 рублей. В среднем, иркутяне при покупке одного билета с багажом, смогут сэкономить на путешествиях от 3 до 10 тысяч рублей. Эти деньги еще пригодятся для проживания в хостеле или гостинице.

Скидку на билеты можно будет получить только в кассах или на сайте авиакомпаний участвующих в федеральной программе. Перевозчикам выделяют квоту до 30% субсидированных мест на каждый рейс. Поэтому стоит заранее позаботиться о будущем полете. Будьте готовы предоставить полный набор документов, подтверждающих ваше право на льготный билет. Например, людям с инвалидностью потребуется предъявить решение медицинской экспертизы.

Важно знать, что на билеты, оплаченные государством, действует ряд ограничений. Пассажиры могут рассчитывать только на места в эконом классе. Не начислят им и бонусные мили по программам лояльности. Учтите, что скидок на багаж не предусмотрено, поэтому в случае если ваша кладь превышает допустимые нормы, то доплатить придется по полному тарифу.

Пока точный список участников субсидированных перевозок не сформирован. В ближайшее время компаниям предстоит подать заявки по направлениям, которые предложило им правительство.

КОНКРЕТНО:

Категории граждан имеющих право на льготные билеты:

- дети и молодежь до 23 лет

- женщины старше 55 лет

- мужчины старше 60 лет

- инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица

- инвалиды с детства II или III группы

- граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы

- члены многодетных семей