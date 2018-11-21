2018-11-21T07:01:31+03:00
Экономика

Личный бюджет: на что жители Иркутска тратят деньги

Самые «затратные» месяцы – октябрь, ноябрь и декабрь [инфографика]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Личный бюджет: на что жители Иркутска тратят деньги.Личный бюджет: на что жители Иркутска тратят деньги.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Акции, скидки, распродажи… Вроде экономишь, а в кошельке через неделю после получки кот наплакал! Куда только деньги деваются, вздыхаете вы. Между прочим, статистика точно знает ответ на этот вопрос. Во-первых, сотни семей составляют личный бюджет не только для себя, но и для статистики. Во-вторых, есть данные торговли и банков. Итак, смотрим, что в кошельках у иркутян.

«Черная пятница» с ее ажиотажем скидок еще впереди. А в бумажниках у иркутян, похоже, уже гуляет ветер. Они делают предновогодний шопинг в основном по кредиткам. Уже в октябре по количеству трат мы едва не ушли в минус, а впереди еще декабрь. Все эти месяцы расходы идут вровень с доходами, плюс ко всему горожане активно опустошают кубышки: подарки, развлечения, Новый год.

Ежегодно иркутяне слышат о том, что покупать осенний гардероб лучше в ноябре, а зимнюю одежду и обувь на будущий сезон - в феврале или марте – вот тут настоящие распродажи и скидки. Но это же откладывать надо. Настоящее ралли покупок начинается в октябре, когда приобретается осенний гардероб, а потом в ноябре, когда приходит черед зимней амуниции. Одновременно приобретается бытовая техника. И продавцы меняют ценники.

Как сообщает Иркутскстат, на 1 - 3% в октябре подорожали многие предметы взрослого и детского гардероба. На 8% - зимние женские сапоги и мужские ботинки, теплые куртки – на 5%.

С учетом того, что начали закупать подарки на Новый год, еще месяц назад, пусть и на 1 - 2%, торговцы подняли цену на стиральные машины, миксеры, блендеры, микроволновки, чайники и даже утюги. В ноябре цены продолжили рост. Логику владельцев магазинов - все равно купят - понять можно!

И они правы. Только в сентябре накопления горожан уменьшились на 12,8%. Финансы большей частью потрачены как раз на приобретение вещей и бытовой техники. Траты на это выросли до невероятных 86,3%. Виновато в этом, конечно, огромное количество кредиток на душу населения.

У статистики есть точные данные в миллиардах, но чтобы не утруждать себя огромными цифрами, скажем просто: доходы жителей региона в этом году остались примерно прежними. Траты на еду, одежду обувь, технику и все остальное выросли на 4%. Накопления рухнули почти в два раза, а долги по кредитам, напротив, выросли на треть. Так что встречать 2019-й мы будем, вероятнее всего, под лозунгом «умеренность и аккуратность».

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