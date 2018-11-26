Молодежь Приангарья получит поддержку

Первый Байкальский международный салон образования «Доступность. Качество. Непрерывность» состоялся в Иркутске. В нем приняло участие более 8000 человек, из которых 6000 - профессиональная аудитория и 2000 - студенты и школьники.

В рамках мероприятия прошли научно-практические конференции, круглые столы, семинары, форсайт-сессии, лекции, работали интерактивные площадки. Деловая программа включала более 200 мероприятий с участием федеральных спикеров, а выставка - свыше 100 экспонентов со всей страны, которые представили современные технологии обучения.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ознакомился со всеми выставочными павильонами, пообщался с производителями учебного оборудования, изучил зоны мастер-классов, тестирования ЕГЭ, кванториума, посетил экспозиции высших учебных заведений региона.

- В Иркутской области разрабатывается региональный закон «О молодом специалисте», - сообщил губернатор. - Отдельные элементы поддержки молодежи, студентов, выпускников вузов, которые хотят остаться в регионе и трудиться на его благо, уже существуют. В законопроекте же будет собрано по максимуму все, что необходимо для заботы о молодом поколении.

Серей Левченко напомнил о своей недавней встрече с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, на которой, в том числе, шла речь об увеличении квоты целевого приема в Иркутский государственный медицинский университет.

- Министр согласилась с нашим предложением. Это значит, что мы сможем готовить еще больше медицинских специалистов для больниц и поликлиник, расположенных в разных уголках региона, - отметил глава Приангарья.

Губернатор также рассказал, что в разрабатываемом законопроекте, ориентированном на закрепление квалифицированных кадров в Приангарье, будет предусмотрен ряд мер господдержки выпускников при трудоустройстве на территории региона. Это особые льготы и стимулирующие выплаты.

- Планируются единовременное денежное пособие и компенсационные выплаты молодым специалистам в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства, которые впервые начнут работать по специальности на селе или в отдаленных территориях Иркутской области, - сказал Сергей Левченко.

Также законопроект включает ряд мер по улучшению жилищных условий молодых специалистов. Это сертификаты на приобретение жилья, компенсации за аренду жилого помещения, возможность приобретения пиломатериала для строительства дома по низким ценам, льготная ипотека. Также будет предусмотрена безвозмездная передача молодым специалистам недвижимости или земельных участков в сельской местности. Плюс ко всему предполагаются субсидии и для работодателей, которые принимают в свои коллективы молодежь и поддерживают ее подъемными.

- Такой закон очень нужен и важен, - отметил Леонид Кулик, председатель Совета молодых педагогов Иркутской области, комментируя заявление губернатора. - Когда молодежь приезжает работать в муниципалитеты, ей необходима поддержка. Чем больше ребят останется, тем лучшее будущее нас ждет.

Законопроект разрабатывается по поручению губернатора Иркутской области в рамках подготовки мероприятий кадровой политики Государственного плана социально-экономического развития Иркутской области на 2019 - 2023 годы. Документ юридически определит статус «молодого специалиста» в регионе.

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