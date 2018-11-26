Прогноз погоды на неделю с 26 ноября по 2 декабря 2018: сначала оттепель, а потом снова холода

То настоящая оттепель, то вьюга, да еще какая – порывы ветра сносили на пути елки, крыши, разрушали остановки, несколько районов остались без электричества. Из-за метели, обрушившейся на регион, замело дороги и трассы. Коммунальные службы в авральном режиме расчищали сугробы.

Да и атмосферное давление едва не побило столетний рекорд метеонаблюдений. В 1882 году оно упало до отметки 698 мм ртутного столба, а 25 ноября 2018 года – до 700 мм! Не хватило буквально пары пунктов. И вот, кажется, все закончилось. Не тут-то было!

- На этой неделе Приангарье вновь окажется во власти циклона, - комментирует ситуацию с погодой начальник отдела метеорологических прогнозов Ирутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Не успел пройти один холодный фронт, как ему на смену пришел другой. Зима начинает полноправно вступать в свои права. Тем не менее,неустойчивый характер погоды сохранится в течение ближайших семи дней.

Так 27 и 28 ноября ночью в Иркутске ожидается до -10...-11 градусов, по области до-19, в крайних северных районах до -42. Днем в областном центре до -11, по области – до -20, в крайних северных районах до -27…-33. В четверг, 29 ноября, потеплеет, столбики термометров замрут на отметке в –6 градусов. Самым теплым днем недели должна стать пятница. Снова вернется оттепель и капели, за окном -комфортные -2 градуса. Успевайте насладиться теплом!

А вот жителям крайних северных районов на подобное снисхождение природы рассчитывать приходится едва ли, там морозы ударят, до –30.

Впрочем, и на всей остальной территории Иркутской области подморозит в выходные. Словом, начало декабря принесет сибирякам очередные перепады давления и температур.

Прогноз погоды на декабрь 2018 в Иркутске теплыми деньками не обнадеживает. Скорее всего, считают метеорологи, первый зимний месяц будет холоднее, чем обычно. По предварительным данным, столбик термометра опустится на 2 градуса ниже нормы.