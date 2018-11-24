2018-11-24T08:55:25+03:00
Общество

У Сергея Безрукова и иркутянки Анны Матисон родился сын

Об этом Сергей Безруков сообщил на своей страничке в соцсети [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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У Сергея Безрукова и иркутянки Анны Матисон родился сынУ Сергея Безрукова и иркутянки Анны Матисон родился сынФото: Алексей БУЛАТОВ
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Иркутяне радуются за свою землячку, режиссера и жену народного артиста России Сергея Безрукова Анну Матисон. 24 ноября знаменитая пара стала родителями во второй раз. Анна подарила мужу сына. Эту счастливую новость Сергей Безруков поспешил сообщить на своей странице в инстаграме практически сразу после родов.

- Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя, спасибо тебе! Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных...особенно прессу, - именно так актер подписал фотографию из палаты.

s_bezrukovs_bezrukov
СЫН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (И я снова был рядом) АНЕЧКА,ЛЮБИМАЯ МОЯ,РОДНАЯ МОЯ!!! СПАСИБО ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S.Выкладываю фото,чтобы опередить всех любознательных...особенно прессу)
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Поздравления Сергею и Анне посыпались как из рога изобилия. Поклонники пишут паре самые добрые слова. Пост начинает собирать тысячи лайков.

Намомним, Сергей Безруков уже воспитывают дочь Машеньку, которая родилась в июле 2016 года.

Известие о том, что Сергей Безруков узаконил свои отношения с Анной Матисон стало лидером новостных лент в марте 2016 года. Осенью 2015-го не меньше шума наделало признание теперь уже бывшей женызнаменитого артиста Ирины Безруковой, что их с Сергеем 15-летний брак завершен. А вскоре появились слухи, что актер нашел новую любовь - режиссера из Иркутска Анну Матисон, у которой снимался в картине «Млечный путь».

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