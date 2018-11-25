В аварии с междугородним автобусом «Иркутск-Тулун» пострадали шесть человек

Серьезная авария произошла в Зиминском районе 25 ноября, в воскресенье, около двух часов дня. На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют подробности ДТП. По информации, которая известна к этому часу, столкнулись пассажирский автобус «Mercedes» и легковой автомобиль «Lexus-LX570».

Авария случилась на 1616 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным сведениям, водитель «Лексуса» не справился с рулевым управлением и допустил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении междугородним автобусом. Маршрутка выполняла рейс «Иркутск – Тулун», в салоне находились 19 пассажиров. От удара пострадали шесть человек, в том числе 15-летний подросток. К счастью, люди отделались синяками и ушибами. Более серьезно пострадал один человек, его с подозрением на травму увезли в больницу.

- Полицейские проводят проверку с целью установление всех причин и обстоятельств случившегося. Ограничение дорожного движения на данном участке не вводилось, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Авария в Зиминском районе.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Уточним, что сейчас в регионе бушуют метели – сильный ветер, снег. Поэтому спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок, а если уж пришлось ехать в дальний путь – соблюдайте скорость. На дорогах снежный накат, который запросто может привести к заносу, а, значит, к авариям!