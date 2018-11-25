2018-11-25T10:27:15+03:00
Происшествия

В аварии с междугородним автобусом «Иркутск-Тулун» пострадали шесть человек

Госпитализация потребовалось одному пассажиру
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
ДТП с маршруткой "Иркутск - Тулун".ДТП с маршруткой "Иркутск - Тулун".Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла в Зиминском районе 25 ноября, в воскресенье, около двух часов дня. На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют подробности ДТП. По информации, которая известна к этому часу, столкнулись пассажирский автобус «Mercedes» и легковой автомобиль «Lexus-LX570».

Авария случилась на 1616 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным сведениям, водитель «Лексуса» не справился с рулевым управлением и допустил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении междугородним автобусом. Маршрутка выполняла рейс «ИркутскТулун», в салоне находились 19 пассажиров. От удара пострадали шесть человек, в том числе 15-летний подросток. К счастью, люди отделались синяками и ушибами. Более серьезно пострадал один человек, его с подозрением на травму увезли в больницу.

- Полицейские проводят проверку с целью установление всех причин и обстоятельств случившегося. Ограничение дорожного движения на данном участке не вводилось, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Авария в Зиминском районе. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Авария в Зиминском районе.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Уточним, что сейчас в регионе бушуют метели – сильный ветер, снег. Поэтому спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок, а если уж пришлось ехать в дальний путь – соблюдайте скорость. На дорогах снежный накат, который запросто может привести к заносу, а, значит, к авариям!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Партию истребителей Су-30, изготовленных в Иркутске, передадут для комплектования Курской авиабазы
Шквалистый ветер перевернул остановочный павильон в Иркутске
Из-за аварии с участием нескольких машин образовалась большая пробка у ТЦ в Иркутске
«Байкал-Энергия» на своем льду проиграла казанскому «Динамо»
Рабочий погиб в Иркутской области из-за сорванной ветром крыши
ЧП в колонии №6 Иркутска: крыша общежития горела утром 25 ноября
Градоначальник-гонщик: мэр Братска выиграл первый заезд городского чемпионата по автокроссу
Осторожнее на дорогах: сильный снег прогнозируют синоптики в Иркутской области
"Граждане СССР" вынесли "приговор" с высшей мерой наказания приставам Бурятии, чтобы не платить долги
Проезд в общественном транспорте Ангарска с 1 декабря подорожает с 20 до 25 рублей
Ограбление почты раскрыли по горячим следам в Баяндаевском районе