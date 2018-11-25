2018-11-25T13:49:14+03:00
Общество

Из-за сильного ветра в Иркутской области упали елки, сорваны крыши, оборваны провода

В регионе из-за стихии погиб один человек [фото]
Яна ЛИСИНА
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Метель будет и 26 ноября.Метель будет и 26 ноября.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Увы, но сильный ветер и снегопад привели к трагедии. Утром 25 ноября на станции Тайшет ветром оторвало шифер с крыши одного из производственных зданий, погиб железнодорожник. Стихия, напомним, разбушевалась в воскресенье в большинстве районов Приангарья. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Елка повредила машины. ДТП 38RUS Иркутск.

Елка повредила машины. ДТП 38RUS Иркутск.

И последствия есть. Недолго елки, которые совсем недавно установили к Новому году, простояли на улице Рабочего Штаба Иркутске, а еще в городе Черемхово. Их повалило ветром. И если в Черемхово обошлось без пострадавших и ущерба, то в Иркутске упавшее дерево повредило несколько машин, которые были припаркованы у супермаркета.

Ель в Черемхово. ДТП 38RUS Иркутск.

Ель в Черемхово. ДТП 38RUS Иркутск.

Кроме того, на остановке «Ботанический сад» перевернулся остановочный павильон. К счастью, людей внутри не было. Все фото выложили очевидцы в паблике ДТП 38RUS Иркутск.

Остановка в Первомайском. ДТП 38RUS Иркутск.

Остановка в Первомайском. ДТП 38RUS Иркутск.

А в микрорайонах Университетский и Первомайский из-за аварии отключили электроэнергию. Впрочем, без электричества остались многие районы области. Диспетчерские службы зафиксировали отключения электроэнергии, связанные с перехлестом проводов или обрывом ЛЭП деревьями, упавшими на воздушные линии. Такие случаи произошли в Тайшетском, Нижнеудинском, Зиминском, Шелеховском, Иркутском районах. Работают все аварийные бригады.

В связи с непогодой правительство области и региональное МЧС создало оперативный штаб. По прогнозу синоптиков, метели ожидаются и в понедельник, 26 ноября. Порывы ветра достигнут 21-26 метров в секунду, на Байкале - до 32-37 метров в секунду.

– Дополнительно увеличили силы и средства в аварийных службах, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Также автомобилистам советуют воздержаться от поездок. Напомним, авария с маршруткой «Иркутск – Тулун» произошла в Зиминском районе, пострадали шесть человек. В Иркутске также произошло несколько мелких ДТП. Внимательнее на дорогах. При метелях уменьшается видимость, вероятность заносов, напротив, увеличивается в разы.

Сейчас дорожные машины очищают дороги на Байкальском, Александровском и других трактах Иркутского района, в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Тайшетском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Тулунском, Усть-Илимском и Черемховском районах. Коммунальщики использовали 150 тонн соли и 1400 тонн инертных материалов.

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