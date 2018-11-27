Нужны рабочие руки: топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Иркутской области

Количество вакансий на производстве в Иркутской области за год выросло вдвое. А конкретно, по данным hh.ru - 108%. Сегодня профессионалов, умеющих делать что-то конкретное, ищут все и на их долю приходится 11,4% предложений работодателей. Надо сказать, что те, кто ищет работу, тоже сориентировались. Количество резюме с начало года выросло на 93%.

-Спрос растет гораздо быстрее предложения, поэтому и конкуренция в данной сфере небольшая, всего два резюме на вакансию, - отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. - Оптимальной считается ситуация, когда на вакансию приходится 4-5 резюме – тогда выбор есть и у работодателей, и у соискателей. Можно говорить о дефиците рабочего персонала, но все-таки динамика положительная – статистика показывает, что соискателей в сфере становится все больше.

Чаще всего, по статистике этой службы, интерес к вакансиям рабочих проявляют мужчины 26-35 лет. Самые популярные специализации среди соискателей – это грузчик, электрик, слесарь, монтажник, разнорабочий, комплектовщик. Тут надо сказать, что сейчас получением дополнительной рабочей професссии не гнушаются выпускники вузов - они получают ее во время учебы. Расчет прост. Возьмут ли тебя сразу после окончания учебного заведения инженером, если нет опыта - неизвестно, шансов немного. А вот на работу в той же компании на рабочую вакансию устроиться легче. А там можно и сориентироваться.

Среди работодателей наиболее востребованы такие специалисты, как слесарь, механик, машинист экскаватора, электромонтер.

Интерактивный портал Минтруда Иркутской области только подтверждает эти данные. Рабочие руки на производстве очень нужны. Обладателям высокой квалификации при работе в условиях севера готовы платить 150-200 тысяч рублей в месяц. Поэтому немудрено, что молодые мужчины обратили внимание на эту возможность заработать реальные деньги. По уровню зарплат десятка рабочих профессий в списке самых высокооплачиваемых и успешно конкурирует по этому показателю с доходом геодезистов и инженеров, много лет проработавших в добывающей отрасли..

КОНКРЕТНО

Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Иркутской области

Мастер - до 198 тысяч рублей

Мастер буровой - до 198 тысяч рублей

Инженер-технолог - до 195 тысяч рублей

Завстоловой - до 135 тысяч рублей

Механик - до 124 тысяч рублей

Геодезист - до 132 тысяч рублей

Директор завода -до 124 тысяч рублей

Машинист экскаватора - до 120 тысяч рублей

Машинист автомобильного крана -до 120 тысяч рублей

Машинист бульдозера - до 115 тысяч рублей