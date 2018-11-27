ПАО «Газпром» продолжает развивать социально-экономическую инфраструктуру регионов Дальнего Востока

Дочерние компании ПАО «Газпром» активно реализуют широкие социальные программы в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. В частности, содействуют в развитии образования, массового и детского спорта, культуры, пропаганде здорового образа жизни, поддерживают множество общественных проектов.

Так, в 2018 году компания «Газпром добыча Иркутск» на территориях основной производственной деятельности организовала серию благотворительных мероприятий ко Дню знаний. Подарочные канцелярские наборы от газовиков были вручены всем первоклассникам Жигаловского района, а также детям-сиротам, детям из малообеспеченных и многодетных семей поселка Магистрального Казачинско-Ленского района Иркутской области.

Для воспитанников подшефного Иркутского детского дома-интерната № 1 на средства компании приобретена школьная форма.

Поддерживая образовательные учреждения, компания не забывает и о подготовке достойной смены.

Сегодня по целевому набору компании «Газпром добыча Иркутск» в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИрНИТУ) обучаются 45 человек. По окончании университета они планируют работать в дочерних компаниях «Газпрома» и стать участниками реализации масштабных проектов Восточной газовой программы.

На базе структурных подразделений ООО «Газпром добыча Иркутск» в 2018 году прошли практику 75 студентов.

Сотрудники дочерних компаний ПАО «Газпром» лично помогают учреждениям образования, принимая участие в субботниках. Так, в октябре более 300 сотрудников предприятий и организаций, входящих в Некоммерческое партнерство «Газпром на Байкале», провели серию субботников в Иркутске.

Традиционно одним из основных объектов для уборки стал иркутский детский дом-интернат № 1, шефство над которым газовики взяли в 2012-м и с тех пор дважды в год, весной и осенью, приводят его территорию в порядок.

Во время субботника на территории Иркутского детского дома-интерната №1. Фото: ПАО «Газпром»

Из значительных культурных событий осени можно выделить XIII Международный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале» в Иркутске, художественным руководителем которого является народный артист РФ Денис Мацуев.

Во время торжественной церемонии. Фото: ПАО «Газпром»

ПАО «Газпром» в нынешнем году впервые выступил официальным партнером фестиваля «Звезды на Байкале». При этом «Газпром добыча Иркутск» ежегодно поддерживает фестиваль с 2011 года.

В этом году победителям и участникам фестиваля-конкурса «Новые имена Приангарья - 2018» вручены сертификаты от имени «Газпрома» на приобретение музыкальных инструментов. Торжественная церемония награждения состоялась в рамках фестиваля «Звезды на Байкале» в концертном зале Иркутской областной филармонии. По итогам конкурсных прослушиваний сертификаты на музыкальные инструменты получили шесть одаренных детей из Иркутской области.

Сейчас в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке ПАО «Газпром» осуществляет реализацию Восточной газовой программы, которая стала мощным двигателем социально-экономического развития регионов Востока России.

Восточная газовая программа направлена на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения для обеспечения газификации регионов Востока страны и поставок голубого топлива в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ресурсной базой Восточной газовой программы станут крупные месторождения Якутии, Иркутской области, Красноярского края, Камчатки и Сахалина. Общие запасы газа на лицензионных участках ПАО «Газпром» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке превышают 5 трлн кубометров.

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