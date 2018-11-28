Как производственные успехи помогают РУСАЛу поддерживать социальные инициативы

Мы уже не представляем свой быт без электричества. Можно с уверенностью сказать: исчезнет ток в проводах - и жизнь остановится. Впрочем, речь не о самом электричестве. Разговор о том, благодаря чему оно поступает в дома. А именно о проводке и кабелях. В России не так много предприятий, которые выпускают сырье для них. А завод, который производит сразу два инновационных сплава марок 8030 и 8176 для алюминиевой проводки, так и вовсе один - ИркАЗ ОК РУСАЛ.

Легче, гибче, дешевле

В этом году Иркутский алюминиевый завод выпустил уже более 10 тысяч тонн новых сплавов. Весь этот объем пошел на производство катанки, которая в итоге послужит основой для производства электрических кабелей и проводки.

Для справки: Марка 8030 - это сплав алюминия с железом и медью. Марка 8176 - сплав алюминия с железом. В ноябре 2017 года Министерство энергетики Российской Федерации одобрило использование алюминиевой проводки в жилых зданиях при условии, что она сделана из катанки указанных сплавов.

Содержание добавочных металлов в сплаве не превышает 1%, однако даже такой объем существенно меняет свойства алюминия. Он становится прочнее, меняются его проводниковые свойства. Немаловажен тот факт, что провода из алюминия марок 8030 и 8076 соответствуют всем нормам пожарной безопасности. При этом алюминиевый кабель гораздо более легкий и гибкий, чем медный. Еще один существенный плюс - он дешевле. А значит, затраты застройщиков при возведении жилых многоэтажек снижаются.

Во всем мире алюминий уже давно используется для производства электропроводки. А потому для российских производителей открывается не только внутренний рынок сбыта, но и возможность выйти в страны СНГ. А пока катанка с ИркАЗа будет уходить на ведущие кабельные заводы России. Для них до конца года на предприятии произведут еще 3 тысячи тонн уникальных сплавов.

От клумбы до стадиона

Новые возможности производства помогут РУСАЛу и дальше поддерживать города своего присутствия. Только за последние два года компания направила 50 млн рублей на благотворительность в Шелехове и Шелеховском районе. Так, в этом году в городе завершилась реконструкция стадиона «Металлург». Здесь заменили ограждение, установили новые зрительские трибуны, вместо старых фонарей поставили 4 мощные световые мачты. А на самом поле уложили искусственный газон, прорезиненные беговые дорожки, поставили новое цифровое табло. На эти цели ушло более 38 млн рублей.

Совсем недавно в шелеховском микрорайоне Привокзальный заработал детский городок и уличная площадка с тренажерами. Еще раньше несколько таких площадок появились в других микрорайонах города и на территории гимназии. В Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, появился зеленый уголок «Островок дружбы» с клумбами, беседкой и деревянным мостиком. Все эти объекты появились по инициативе деятельных и неравнодушных горожан. Они разработали проекты, подали заявку на грант «Территория РУСАЛа», получили финансирование и успешно воплотили задумки в жизнь. По такой же схеме в городской библиотеке появился информационно-досуговый центр для инвалидов.

Еще одной точкой приложения ресурсов Иркутского алюминиевого завода и РУСАЛа в Шелехове стала детская комната в больнице. На средства компании комнату красиво декорировали и обставили мебелью.

Металлурги активно помогают и Братску. Благодаря РУСАЛу там впервые прошел Фестиваль бетонных скульптур, который вызвал восторг у детей и взрослых. Братский театр кукол к своему 50-летию получил в подарок от компании автобус для организации выездных спектаклей и гастролей. В театрально-концертном центре появился современный светодиодный экран для проведения общегородских праздников. И это только малая часть добрых дел РУСАЛа.

Компания не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди еще много планов: и дальнейшее развитие и благоустройство территорий, и адресная помощь тем, кто в ней нуждается.

На правах рекламы.