2018-11-28T13:41:40+03:00
Недвижимость

"Энергетика в деталях": должник - в "отключке"

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Долги жителей Иркутской области за услуги ЖКХ превысили 2,4 миллиарда рублей. Такую цифру озвучили судебные приставы. Какие города - в антирейтинге? Почему потребители откладывают платежи - на потом? И чем опасны - коммунальные долги? Заместитель директора по сбыту “Иркутской энергосбытовой компании” Андрей Харитонов объяснит - почему неоплаченный счет может стать очень дорогим кредитом. И даст советы - как не копить долги.

Энергетика в деталях от 28 ноября 2018.

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