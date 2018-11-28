2018-11-28T13:45:00+03:00
Общество

Главная елка Иркутска 2019 откроется 22 декабря, а ледяной городок превратится в театр

Уже в эти выходные горожане смогут полюбоваться лесной красавицей в сквере Кирова
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Уже в эти выходные горожане смогут полюбоваться лесной красавицей в сквере Кирова.Уже в эти выходные горожане смогут полюбоваться лесной красавицей в сквере Кирова.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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До Нового года остался всего месяц! Нарядные елочки и украшения появляются в разных местах города. Чувствуете, что праздник на подходе? Вот и монтаж главной лесной красавицы Иркутска уже близок к завершению, его закончат к 1 декабря. Так что уже в эти выходные можно полюбоваться 25-метровой елкой, которая традиционно займет место в сквере Кирова.

- Торжественное открытие главной елки состоится не 25 декабря, как было раньше, а 22-го, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Иркутске» на 91,5 fmи.о. заммэра - председателя комитета по соцполитике и культуре администрации Виталий Барышников. – Почему мы решили так сделать? Хочется, чтобы как можно больше людей смогли посетить церемонию открытия.

Что ж, 22 декабря придется на субботу, поэтому, действительно, у многих будет возможность побывать на празднике. Кстати, «елки» откроют и в других районах города и первыми торжество проведут жители Ленинского района. Они будут водить хоровод вокруг лесной красавицы и получать поздравления от Дедушки Мороза 19 декабря.

И, конечно, это не все сюрпризы для горожан. Ледовый городок в сквере, внимание, в этом году превратится в театральные подмостки! А скульптуры из кристально чистого льда благодаря стараниями мастеров - в персонажей известных пьес.

А еще скучать не придется в новогодние праздники. И выбор как провести выходные дни стал шире. Развлечения для взрослых и детей появятся не только на острове Конный, где, как и в прошлом году, зальют бесплатный каток, обустроят рядом кафе, теплую раздевалку и фотозону. Но ледовые площадки также появятся прямо на льду Ангары в Солнечном и на заливе Якоби. Здесь каждый сможет сделать модное селфи, чтобы поделиться своим настроением с друзьями. Атмосферу уюта и любви в сердцах иркутян будут поддерживать и новые световые украшения, которые разместят на городских улицах.

Более подробно о том, как преобразится Иркутск к Новому году – в эфире на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) 28 ноября в 18.15. В записи послушать можно ЗДЕСЬ

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