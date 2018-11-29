Сахарный диабет это не приговор: как справиться с осложнениями заболевания

Сегодня сахарным диабетом в Иркутской области страдает более 70 тысяч жителей региона. Каких-то 15 лет назад, в начале 2000-х, этот диагноз был только у 30 тысяч. Рост более чем в два раза, и в основном за счет диабета 2-го типа, который, как напоминают врачи, больше зависит от нашего образа жизни и привычек.

Однако активно развивается и эндокринология. Сегодня у пациентов гораздо больше шансов не допустить развития осложнений диабета или справиться с ними. Об этом рассказывает врач НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ Иркутска Ирина Кошикова.

Фото: НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

- Постоянно совершенствуются технологии контроля над уровнем глюкозы в крови, улучшается качество инсулина, активно применяются специальные инсулиновые помпы, которые равномерно подают препарат в организм, - говорит Ирина Кошикова. - Возможности справиться с болезнью растут. Но главное для больного сахарным диабетом - это даже не столько новые технологии, сколько здоровый образ жизни, жесткий самоконтроль и соблюдение предписаний врача. Современная медицина дает огромное количество возможностей долго и счастливо жить с этой болезнью, надо только уметь ими пользоваться.

К сожалению, сетуют специалисты, контролировать свои поступки и вести здоровый образ жизни удается не каждому. Рано или поздно осложнения все-таки появляются. В НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ Иркутска готовы помочь тем, кто столкнулся с этим. Одно из наиболее частых осложнений - нарушение функции почек.

- НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ предоставляет больным с диабетом на гемодиализе весь необходимый объем диагностических и лечебных мероприятий, - говорит Ирина Кошикова. - В нашем центре подобную помощь получают 50% тех, кто в этом нуждается в регионе. Гемодиализ назначают на той стадии, которая уже не поддается консервативному лечению. Используя этот метод, пациенты дожидаются трансплантации почки.

Фото: НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Хроническая почечная недостаточность развивается примерно у 30% больных. Чтобы предупредить заболевание, необходим постоянный контроль содержания уровня сахара в крови. Раз в год нужно проводить анализ мочи на содержание альбумина (белка); измерять артериальное давление так часто, как рекомендует врач, и принимать назначенные лекарства. Следует проводить анализ крови для контроля уровня сахара и анализ на содержание креатинина для проверки функции почек. Необходимо придерживаться рациона для диабетиков и заниматься физическими упражнениями, отказаться от алкоголя и курения, проходить осмотры у врача.

- Врачи НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ разработают курс лечения с учетом вашего состояния, - продолжает Ирина Кошикова. - Пациенты также получат помощь у узких специалистов - невролога, сосудистого хирурга, пройдут консультацию у диетолога.

При почечной недостаточности в клинике используют гемодиализ или перитонеальный диализ, готовят пациентов к пересадке почки. Кроме лечения сахарного диабета в центре предлагают постоянный мониторинг сахара крови при помощи системы iPRO-2.

Метод, подходящий именно для вас, выбирается в соответствии с состоянием здоровья, стадией болезни и образом жизни.

Фото: НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Мнение

Владимир Владимирович БОГДАСАРЬЯН, генеральный директор МУЗ ДО НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ Иркутска:

- Пока мы не уберем то, что нас убивает, количество больных диабетом будет прибавляться каждый год. У нас, к сожалению, большое количество некачественных продуктов, содержащих пальмовое масло, трансжиры, стабилизаторы. Есть жиры, которые не могут расщепляться в организме.

Фото: НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Растет новое поколение, которое попадает в группу риска. Должны быть критерии безопасности. Необходимо создать сеть независимых пищевых лабораторий, которые будут проводить контрольный анализ продуктов. Эти меры должны проводиться на государственном уровне, чтобы у нас росла здоровая нация.

Очень важно поднимать у людей культуру здорового образа жизни: регулярно заниматься спортом, нормально питаться.

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