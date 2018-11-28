2018-11-28T13:41:40+03:00
Общество

Правда и мифы о возрастных кризисах: как распознать и справиться с ними?

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Правда и мифы о возрастных кризисах: как распознать и справиться с ними?Правда и мифы о возрастных кризисах: как распознать и справиться с ними?
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Каждый человек проходит через определенные возрастные кризисы. В психологии выделяют несколько таких рубежей, когда мы переходим от одного жизненного этапа к другому: 30, 40, 60 лет. К чему быть готовым и как может помочь справиться со сложностями психолог?

Об этом в эфире радио “Комсомольская правда” рассказала психолог-консультант и тренер Наталья Кузнецова.

Связаться с Натальей Кузнецовой можно по телефону 89025115492.

27.11.2018 Тема дня - Иркутск

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