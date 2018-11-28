Правда и мифы о возрастных кризисах: как распознать и справиться с ними?

Каждый человек проходит через определенные возрастные кризисы. В психологии выделяют несколько таких рубежей, когда мы переходим от одного жизненного этапа к другому: 30, 40, 60 лет. К чему быть готовым и как может помочь справиться со сложностями психолог?

Об этом в эфире радио “Комсомольская правда” рассказала психолог-консультант и тренер Наталья Кузнецова.

Связаться с Натальей Кузнецовой можно по телефону 89025115492.