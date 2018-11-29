Практически каждому из нас однажды приходится решать непростой вопрос: что же делать с больным зубом? Очень часто мы сами доводим зуб до такого состояния, что единственным способом его лечения является удаление, как бы странно это ни звучало. Что же делать после удаления? Не сверкать же дырой, безнадежно портя себе внешний вид и имидж!

На сегодняшний день именно имплантация зубов - самый распространенный способ решить проблему отсутствующего зуба, причем решить ее раз и навсегда. Преимущества дентальной имплантации можно перечислять долго, о достоинствах этого метода вам подробно расскажут в любой стоматологии Иркутска. И если у вас нет противопоказаний, то именно установка имплантата в случае потери зуба становится грамотным решением.

Одно только но! Это дорого. Сколько стоит имплантация зуба в Иркутске? Вот вопрос, который интересует многих горожан. Пытаясь его прояснить, наши земляки начинают проводить настоящее финансовое исследование: обзванивают стоматологические клиники города, расспрашивают знакомых… Как правило, собранная информация оказывается очень противоречивой.

Фото: архив DI-clinic

Дешевая имплантация: так ли это привлекательно

Вспомните, вам наверняка приходилось видеть объявления стоматологических клиник об установке имплантатов всего за 10 - 12 тысяч рублей.

Кажется, вот оно, выгодное предложение, которое нельзя упустить. За имплантацией нынче можно обратиться почти в любую стоматологию Иркутска. Вам везде будут рады. Вот только достоверную цену мало где назовут сразу. В подавляющем большинстве случаев пообещают одну, вроде вполне удовлетворяющую сумму, да еще и привлекательной акцией заманят, но по итогу лечения она зачастую оказывается совсем другой. Приходится выкладывать деньги, которые вы не готовы был потратить (а зачастую их просто нет!) Ситуация крайне неприятная.

Почему имплантация зубов просто не может стоить дешево

Прежде всего нужно понять, что имплантация - это хирургическая операция, требующая высокой квалификации врача.

Вот из чего складывается конечная цена имплантации и протезирования на имплантатах:

- стоимость самого имплантата (а их вариабельность на современном стоматологическом рынке очень велика);

- стоимость операции по установке, включая цену действующих обезболивающих средств и прочих препаратов (иногда требуется целое анестезиологическое обеспечение);

- стоимость изготовления коронки, фиксируемой на имплантат;

- стоимость всех необходимых сопутствующих манипуляций и процедур, предшествующих и сопутствующих имплантации;

- проведение санации полости рта, лечение десен, восстановление костной ткани (остеопластика) и пр.

Как видите, список получается серьезный. Может ли весь этот комплекс работ стоить копейки? Сомнительно, правда? Вот и подумайте: если вам озвучивают оптимистически низкую цену, на чем будет экономить данная клиника? На качестве имплантатов, которые будут установлены в вашу кость? На материалах для изготовления коронки, которая должна будет годами нести жевательную нагрузку?

Вряд ли результаты этой экономии пойдут вам на пользу и смогут порадовать.

Фото: архив DI-clinic

К чему приводят попытки сэкономить любой ценой

Стоматологи DI-cliniс, к своему сожалению, периодически сталкиваются с результатами такой тотальной экономии. С огорчающей периодичностью в DI-clinic приходят пациенты из других клиник Иркутска с серьезными осложнениями после неудачных имплантаций.

Больше всего пугает пациентов отторжение имплантата. Однако это очень редкое явление, даже при выборе максимально дешевых имплант-систем (все-таки технология имплантации уже на высоком уровне, не допускающем таких проблем). Отторжение имплантата встречается, как правило, в том случае, когда пациенту вообще было противопоказано такое вмешательство. Вот только в некоторых клиниках, увы, на имеющиеся противопоказания к имплантации могут смотреть сквозь пальцы.

Часто встречаемое и очень серьезное осложнение - перфорация верхнечелюстного синуса. В месте лунки удаленного зуба образуется отверстие в гайморову пазуху - настоящие распахнутые ворота для гайморитов и прочих инфекций. Такое осложнение может быть реально опасно для жизни, так как воспалительный процесс легко может дойти до головного мозга.

А возникает подобная проблема, когда на установке имплантата опять-таки старались максимально сэкономить - не провели пациенту необходимый по показаниям синус-лифтинг. Синус-лифтинг - восстановление объема костной ткани верхней челюсти в случаях перфорации синуса или при атрофии кости из-за долговременного отсутствия зубов, а следовательно, и жевательной функции. Ликвидация последствий перфорации верхнечелюстного синуса и атрофии кости - процесс сложный, долгий, неприятный для пациента и к тому же дорогостоящий.

Иная проблема, с которой пациенты, пытавшиеся сэкономить, приходят к врачам DI-clinic, - воспаления тканей вокруг установленного имплантата. Опасны такие воспаления тем, что могут легко привести к потере соседних здоровых зубов.

Это вообще отдельная тема - стоимость имплантатов. Она, как известно, варьирует в очень широких пределах. Ответственный врач всегда будет подбирать вариант, оптимальный с точки зрения медицинских показаний. Это именно тот случай, когда экономия на себе может выйти боком. Подчеркнем, что в DI-clinic каждый лечащий врач будет учитывать финансовую ситуацию пациента, рекомендуя ту или иную имплант-систему.

В клинике работают с большим количеством современных имплант-систем израильского, корейского и европейского производства. Они различаются по цене, но все зарекомендовали себя как надежные и безопасные. И что немаловажно - все врачи DI-clinic прошли сертификационное обучение по работе с каждой из используемых систем (причем обучение в клиниках компании-производителя данных имплантатов).

Фото: архив DI-clinic

Сколько реально будет стоить качественная и надежная имплантация зубов в Иркутске

Понятно, что за 10 - 12 тысяч рублей ни одна стоматологическая клиника Иркутска не предложит пациенту качественной и грамотно проведенной имплантации зубов, это просто невозможно. Если вы все же решитесь откликнуться на подобное заманчивое предложение, обязательно уточните «на берегу»: что именно будет входить в озвученную сумму, не придется ли вам доплачивать в 2 - 4 раза больше? И задумайтесь, не пугает ли вас перспектива получить серьезные проблемы и потом спешно искать пути их ликвидации?

Реальность такова, что в среднем стоимость имплантации зубов с первого и до последнего этапа будет составлять не менее 25 - 30 тысяч рублей. Отдавая такую сумму в клинику с хорошей репутацией, пациент может рассчитывать на отличный результат. В DI-clinic такой результат гарантируется каждому пациенту, насколько бы серьезны не были его проблемы. Недаром именно стоматология Иркутска DI-clinic носит название «Стоматология сложных случаев» и полностью оправдывает свое название.

Что же касается цены на имплантацию, - ручаемся, что в DI-clinic не бывает никаких неясностей и неприятных для пациента неожиданностей на эту тему. Команда специалистов, определяя план лечения пациента, составляет четкий перечень необходимых манипуляций со стоимостью каждого этапа. И главное - врач всегда вам предложит несколько вариантов, различных с точки зрения затрат времени и финансов. Вы сможете выбрать оптимальную стратегию проведения имплантации зубов и протезирования и при этом быть полностью уверенными в ее успешном результате.

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